حبس عاطل لإتهامه بحيازة "حشيش" بموقف سيارات بولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها.

وردت معلومات للعميد حسن عليوة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد تردد "محمد.س" وشهرته "أنبوبة" على موقف سيارات "العشرين" ببولاق الدكرور لترويج المواد المخدرة على عملائه، وبإعداد كمين له تمكن النقيب أحمد فايز من القبض على المتهم وبحوزته 7 قطع من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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