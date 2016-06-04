لجنة الإسكان بالبرلمان:"الوزير واخد ويك إند والناس بتموت من العطش"

هاجم عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، وزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، بسبب عدم حضورهما اجتماع مناقشة الموازنة العامة المخصصة للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، قائلاً "واخدين ويك اند قبل رمضان مسافرين يتفسحوا وسايبين الناس تموت من العطش".

وأضاف، عبد الجواد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من المنازل بأحد القرى بمحافظة بنى سويف تم بنائهم منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن لم يتم توصيل مياه لهم حتى الآن ، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب إلى وزير الإسكان والمحافظ ولكن دون جدوى وماازل المواطنين يعانون للحصول على المياه.

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