أولى جلسات محاكمة بطلة"سيب ايدى"بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب اليوم

تنظر، اليوم السبت، محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، نظر أولى جلسات محاكمة "رضا الفولى" بطلة فيديو كليب "سيب إيدى" وممثلة وطالبة بكلية التجارة، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وألقت قوات الأمن النيابة القبض عليهن داخل أحد الفنادق الشهيرة، ، ونفت بطلة "سيب إيدى" التهمة الموجهة إليها، وقالت فى تحقيقات النيابة إن سبب تواجدها بفندق شهير بمنطقة الزمالك مكان القبض عليها أنها كانت على موعد مع محاميها لاستلام أحراز فى قضية قديمة من النيابة، وهى عبارة عن موبايلات و300 دولار.

- محامى بطلة "سيب إيدى": سأقدم للمحكمة مستندات تثبت سبب تواجد موكلتى بالفندق

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- نص التحقيقات مع بطلة "سيب أيدى"وممثلة مغمورة وطالبة بتهمة الدعارة.. الممثلة عرضت رضا الفولى على "خليجى" بـ 2000 جنيه وأرسلت له صورا جنسية على "الواتس"..وكاميرات الفندق التقطتهن لحظة دخولهن"السويت"

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