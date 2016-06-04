حظك اليوم برج السرطان السبت 4 يونيو 2016

على الصعيد المهنى..
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تحتاج الى كثير من التركيز فى الفترة القادمة و تجد صدامات كثيرة مع رؤسائك بسبب الاستهتار فى تنفيذ كثير من المهام العملية الصبر و القرارات الحكيمة هم اهم اسلحتك فى الفترة القادمة.
على الصعيد العاطفى..
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مشكلات كثيرة تغكر صفو علاقتك بشريك حياتك و الغيرة هى السبب الرئيسى فى هذه المشكلات حاول ان تتخلى عن عنك و تعامل مع الامور بشكل اكثر مرونة حتى تعبر من هذه الازمة
على الصعيد الصحى..
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التوتر و الضغط العصبى هم اساس جميع الاعراض المرضية التى تظهر عليك الصداع النصفى لن يفارقك فى الفترة القادمة و تحتاج لتناول المشروبات المهدئة مثل الينسون و النعناع.
توقعات العلماء..
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان
ان يعيش فترة صعبة فى حياته بسبب العناد و الاصرار على تكرار الاخطاء وعدم الاستفادة من الخبرات السابقة التواصل مع الاصدقاء سيساعدك كثيرا هذه الفترة و لاتنسى ان الاوضاع لن تظل كما هى طويلا.
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شبكةعيونالإخبارية
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