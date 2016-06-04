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برج القوس حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016 برج القوس حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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إنه يوم مثالى لانهاء خلافات العمل ودعوة معارضيك إلى جلسة للنقاش بحياد وموضوعية وان تحاول خلال هذا اليوم الاستفادة من انتقاداتهم والنظر إليها بعين محايدة.

على الصعيد العاطفي:
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يبدو أنك تستعد لقضاء وقت ممتع مع أحبائك. فقط لا تكن سريع الانفعال فهذا لن يؤدى الا الى زعزعة الانسجام بين الأفراد. شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت والاهتمام منك لأنك اهملته فى الفترة الأخيرة.

برج القوس على الصعيد الصحي:
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كنت بصحة جيدة خلال الايام الماضية وتراجع اهتمامك باللياقة البدنية اتخذت المقعد الخلفي. اليوم لديك فرصة لاستعادة ما فاتك وممارسة بعض الرياضة قبل ان تتدهور صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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هذا اليوم هو كل شيء عن التغيير. قد يأتى ذلك من خلال اتصال مع شخص يتسبب فى إحداث تغييرات كبيرة فى حياتك أو وضعكم فى اتصال مع الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يكونوا سببا فى هذا التغيير.
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مصر 365

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