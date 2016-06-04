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حظك اليوم برج الميزان السبت 4/6/2016

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حظك اليوم برج الميزان السبت 4/6/2016 حظك اليوم برج الميزان السبت 4/6/2016

على الصعيد المهنى..
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تحصد ما جنيته من جهود مكثفة بذلتها على مرار سنوات طويلة الترقيات فى انتظارك و تجد دعم معنوى كبير مم رؤسائك و زملائك فى العمل انت تستحق ما وصلت اليه و ستجد المزيد لاحقا.

على الصعيد العاطفى..
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التردد فى التعبير عن المشاعر يؤثر على استقبالها من الحبيب التصريح بالمشاعر فى الوقت الصحيح يزيد من قوة العلاقة و يوطدها و الفرصة متاحة لاتخاذ خطوات جادة فى الفترة القادمة.

على الصعيد الصحى..
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حالتك الصحية جيدة و الانتظام فى ممارسة الرياضة و تناول الخضروات و الفاكهة التى تحتوى على الفيتامينات ستجنبك خكطر الاصابة بأمراض السمنة المفرطة.

توقعات العلماء..
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان ان يعيش حالة من حالات الوهج الفكرى و يطرح مجموعة من الافكار تحظى باهتمام رؤسائه ويقبل على تولى مناصب قيادية فى الفترة القادمة.
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مصر 365

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