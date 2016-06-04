حظك اليوم برج الميزان السبت 4/6/2016

على الصعيد المهنى..

> تحصد ما جنيته من جهود مكثفة بذلتها على مرار سنوات طويلة الترقيات فى انتظارك و تجد دعم معنوى كبير مم رؤسائك و زملائك فى العمل انت تستحق ما وصلت اليه و ستجد المزيد لاحقا. على الصعيد العاطفى..

> التردد فى التعبير عن المشاعر يؤثر على استقبالها من الحبيب التصريح بالمشاعر فى الوقت الصحيح يزيد من قوة العلاقة و يوطدها و الفرصة متاحة لاتخاذ خطوات جادة فى الفترة القادمة. على الصعيد الصحى..

> حالتك الصحية جيدة و الانتظام فى ممارسة الرياضة و تناول الخضروات و الفاكهة التى تحتوى على الفيتامينات ستجنبك خكطر الاصابة بأمراض السمنة المفرطة. توقعات العلماء..

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان ان يعيش حالة من حالات الوهج الفكرى و يطرح مجموعة من الافكار تحظى باهتمام رؤسائه ويقبل على تولى مناصب قيادية فى الفترة القادمة.

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شبكةعيونالإخبارية

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