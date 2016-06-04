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حظك اليوم برج العقرب السبت 4/6/2016

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حظك اليوم برج العقرب السبت 4/6/2016 حظك اليوم برج العقرب السبت 4/6/2016

على الصعيد المهني:
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مشكلة عصيبة تواجهك هذه الأيام فى العمل، والأجواء شديدة التعقد خاصة إنك من الأشخاص الذين يراهم رؤسائهم قد استنفذوا كافة الفرص الخاصة بهم، اندفاعك فى كثير من الأحيان والحديث دون وجود ثقة كافية فى الأشخاص الذين تتحدث إليهم، هو سبب هذه المشكلة فضلاً عن عدم التزامك بالقرارات التى تأخذها مما يزيد من صعوبة الموقف.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:
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الاختيار بين شيئين من أكتر الأشياء التى تزعجك، بسبب شخصيتك المزاجية التى تتحكم فيها تعدد الآراء و تذبذبها، وتعتبر النواحى العاطفية من أكثر المشكلات التى تزعج مولود العقرب، بسبب تذبذب مشاعره وفقاً لحالته المزاجية، فضلاً عن شعوره إنه دائماً الأفضل و الأذكى و الأقدر على التعامل مع جميع المشكلات بسلاسة و ثقة.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
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حالتك النفسية سيئة، و تبدو شديد الانفعال هذه الفترة، مما يؤثر على اتزان أجهزتك العصبية، وتواجه مشكلات فى النظر و النسيان و عدم القدرة على التركيز فى النواحى المهنية، تحتاج إلى قدر كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك وتستجمع قواك الذهنية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب ان يعيش فترة صعبة خاصة فى الحياة المهنية التى تمتلئ بالمشكلات المعقدة هذه الفترة، ويتطلب منك الوضه صبر و حكمة فى التعامل حتى تخرج من هذه المشكلات بأقل الخسائر الممكنة، لأن الأمور لا تسير فى صالحك الآن.
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مصر 365

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