حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 يونيو 2016

حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 2016/6/4

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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برج الأسد على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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برج الثور حظك اليوم السبت 4\6\2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:

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برج الثور على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج الدلو السبت 4/6/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو:

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برج الجدى حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الحمل السبت 4 يونيو 2016

>على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات العلماء..

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حظك اليوم برج الحوت السبت 4 يونيو 2016

>على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات العلماء..

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حظك اليوم برج السرطان السبت 4 يونيو 2016

>على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات العلماء..

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برج العذراء حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج القوس حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الميزان السبت 4/6/2016

>على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات العلماء..

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حظك اليوم برج العقرب السبت 4/6/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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برج العقرب على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

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للأسف بعض الاخبار السيئة بخصوص العمل ستطارد أبناء هذا البرج فى هذه الفترة، لكن تأثيرها لن يستمر طويلا، فغالبا ستتبدل الأحوال وسيستطيعوا الخروج من هذه الأزمة وسيكون النجاح هو مصيرهم طوال الفترات القادمة لذلك يجب أن يبتعدوا عن اليأس تماما .الحب على الرغم من انه كان الدافع والعامل الرئيسى وراء نجاحك طوال الفترات السابقة إلا أنه سيقف عائق بين الفرد وبين تحقيق أحلامه، لذلك يجب أن يقف أبناء هذا البرج وقفة مع حالهم ويحسمون الامر هل مستقبلهم العملى هو الأفضل لهم، او الإبقاء على شريك الحياة.يجب أن يبتعدوا عن بعض العادات السيئة مثل التدخين و شرب الكحوليات لأنها ستتسبب فى مشكلة كبيرة الفترة القادمة.المشاكل ستواجهك فى العمل لكنها لن تستمر كثيرا وستفاجأ بحلول وعلاج لكل هذه الأزمات، أما الحب سيكون سيكون عائق بينك وبين مستقبلك لذلك يجب أن تختار بينهم.مكافأة مادية وترقية فى الطريق إليك، ظروف العمل المحيطة بك تجعلك تحت ضغط نفسى وعصبى طوال الوقت، ستصير الأمور على ما يرام لكن لا تلتفت إلى ما يقال عنك فى نطاق عملك، حاول الاجتهاد كثيرًا هذه الفترة، فالوقت مناسب لاثبات نفسك.حب جديد فى الطريق إليك، كنت تنتظر من شخص أن يبدى إعجابه بك والآن قد اتيحت له الفرصة للتعبير عن مشاعره تجاهك، إذا كنت تأمل فى علاقة جادة تنتهى بالزواج فعليك الدخول فى هذه العلاقة، فهو يبدو مناسبًا أكثر من غيره، لا فائدة من العودة إلى الماضى والآلام التى حدثت لك فى الفترة الماضية.الأجواء الحالية ستسبب لك التهاب فى الجيوب الأنفية، كنت قد عانيت من التهاب فى الحلق طيلة الفترة الماضية، اليوم تستطيع الذهاب إلى الطبيب ليقدم لك الاستشارات والنصائح، الالتزام بالعلاج يوميًا فيه فائدة كبيرة لك، حاول أن تنفذ تعليمات الطبيب التى سيقولها اليوم.الجلوس مع أصدقاء منذ فترة طويلة سيكون مفيدًا جدًا لك، فنفسيًا أنت تحتاج أن تجلس وتفضفض لأحد لديك به ثقة كبيرة، الوقت مناسب لقضاء يومًا لطيفًا مع العائلة، أو حتى الاستجمام فى رحلة نيلية.تظهر المعادن الحقيقية لبعض الأشخاص الذين كانوا محل ثقة بالنسبة لك، لكن المواقف ومشكلات العمل دائماً ما تخرج الجانب الخفى فى طبيعة الأشخاص، وتكتشف إنك كنت على خطأ كبير عندما فضلاً أشخاص على أشخاص آخرون، وتشعر بالندم الشديد فى الفترة القادمة، على عدد من المواقف التى قدمت فيها معروف لأشخاص لا يستحقون.الحنين إلى ذكريات رومانسية قديمة، أثناء تواجدك فى علاقة جديدة حالياً يعنى أن مشاعرك الآن مذبذبة خاصة إنك من الشخصيات التى لا تجعل العواطف وحدها تتحكم فى مصير العلاقات العاطفية والإنسانية، حاول أن تستقر على وضعك حالياً وتختار الطريق الذى تريد أن تسير فيه وتستكمله، حتى لا تتسبب فى ظلم آخرين معك.التواجد فى الأماكن المزدحمة دائماً يعرضك للإصابة بالأمراض التى تنتقل عن طريق العدوى، مثل نزلات البرد الشديدة، والسعال لذلك حاول أن تتوخى الحذر فى أماكن الازدحام حتى تتجنب مثل هذه المشكلات، وعليك بتناول الأطعمة الغغنية بفيتامين سى لتقوية المعادن.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة صادمة فى حياته، خاصة الصعيد المهنى الذى يكتشف فيه أن كل ما يراه ليس حقيقة، و أن الطباع احقيقية للأشخاص تظهر فى أوقات الشدة والمواقف الصبة التى تخرج ما يخيفه الإنسان، وصراعات داخلية كثيرة بسبب المشكلات العاطفية.إنه يوم عظيم بالنسبة لك على الصعيد المهنى قد يكافأ جهودكم من حيث المال. فقط كن حذرا من عدم استنفادكامل المبلغ دون حفظ بعض منه!التزام عملكم يأخذك بعيدا عن شريكك. انها ليست غلطتك. ولكن استقطع جزءًا من الوقت للتعبير عن الحب لديك فى قلبك.الحوادث البسيطة هى احتمال قوى، وخصوصا على الطريق. لذلك حاول أن تكون حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لأنه قد يحدث تصادم.فرص عمل كبيرة فى انتظارك! فكر جيدا بشأنها وسوف يتحسن راتبك بغض النظر عن مكان وجودك.لا تدع الأفكار السلبية تسيطر على روحك. امض قدما، واستعن بقوتك الإيجابية التى يمكنها درء أى موجات سلبية. كن حذرا بشأن إقراض المال اليوم لأن شخص ما قد يخدعك.اليوم قد تجد نفسك فى صحبة شخص حريصعلى أن يكون معك وكان ينتظر منذ فترة طويلة الحصول على اهتمامك. قد تتحول إلى أن يكون لقاء رومانسى عاطفى وهذا هو ما كنت تبحث عنه.اعتبارات الجمال هى فى الجزء العلوى من عقلك اليوم. يمكنك الذهاب فى لعلاجات التجميل واسعة اليوم.ومن المرجح أن يكون اليوم حافلاً بالأحداث قد تنشأ الظروف التى تجبرك على مواجهة أحداث سابقة كنت تحاول تجنبها. تحتاج إلى تبنى وجهة نظر أكثر تسامحا من أجل التعامل مع هذا الوضع.انتبه للمحيطين بك فى العمل فالاوضاع فى قمة اشتعالها هذه الفترة الصراعات على تولى المناصب ستعصف بكثير من المقربين منك انتبه لذلك ولا تشتت تفكيرك و ركو فى الامور التى تخصك فقط.خبى سار يسعد قلبك بشدة و تقابل شخص تنجذب اليه و يعرف الحب طريقه لقلبك قريبا استمر فى دعمك لاصدقائك و لا تجعل مسؤلياتك تشغلك عن لقاءتك الاسرية التى اعتدت عليها.حالتك الصحية مستقرة لكن تناول الوجبات الدسمة فى اوقات متأخرة او قبل النوم مباشرة تزيد من فرص اصابتك بالسمنة تحتاج الى نظام غذائى صحى و اللجوء الى ممارسة الرياضة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل ان يعيش حالة من حالات الارتباك فى العمل بسبب الصراعات على المناصب التركيز فى المشكلات الشخصية يأخذ جزء كبير مم تقكيره و الحالةالعاطفية ستستقر قريبا.المفاجئات سنكون شعار المرحلة فى العمل وستواجه كثير من المواقف التى تظهر لك حقيقة الاشخاص المحيطين بك تغير جذر ى فى دائرة علاقاتك و اكتساب صداقات لن تدوم طويلا.الاستشارات العاطفية ستكثر فى الفترة القادمة و ستجد نفسك محل اعجاب كثير من الشخصيات التى لم تتوقع ان تربطك بهم اى علاقة من قبل ركز جيدا و اعرف اولوياتك ولا تتعجل فى اصدار الاحكام.التدخين و الافراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثرون على عدد ساعات نومك و تحتاج الى قسط كبير من الراحة حتى تستعيد قوتك الذهنية و لياقتك البدنية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت ان يواجه مواقف كثيرة تقوى من شخصته و تزيد من خبرته الحياتية و التواجد فى تجمعات كبيرة يتعرف من خلالها على شخصيات كثيرة تفيده فى حياته المهنية.تحتاج الى كثير من التركيز فى الفترة القادمة و تجد صدامات كثيرة مع رؤسائك بسبب الاستهتار فى تنفيذ كثير من المهام العملية الصبر و القرارات الحكيمة هم اهم اسلحتك فى الفترة القادمة.مشكلات كثيرة تغكر صفو علاقتك بشريك حياتك و الغيرة هى السبب الرئيسى فى هذه المشكلات حاول ان تتخلى عن عنك و تعامل مع الامور بشكل اكثر مرونة حتى تعبر من هذه الازمةالتوتر و الضغط العصبى هم اساس جميع الاعراض المرضية التى تظهر عليك الصداع النصفى لن يفارقك فى الفترة القادمة و تحتاج لتناول المشروبات المهدئة مثل الينسون و النعناع.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان ان يعيش فترة صعبة فى حياته بسبب العناد و الاصرار على تكرار الاخطاء وعدم الاستفادة من الخبرات السابقة التواصل مع الاصدقاء سيساعدك كثيرا هذه الفترة و لاتنسى ان الاوضاع لن تظل كما هى طويلا.أنت تشعر بالملل من العمل فى الفترة الماضية والغضب من الإحباطات المتتالية لك ولكن هذا الوضع سيتغير قريبًا وستحصد ثمار مجهوداتك الماضية.اليوم أنت وشريك حياتك قد تخططا للخروج معا وهذا اليوم سيكون علامة فارقة فى علاقتكما حيث يتغير مزاجكما للافضل وتكسرا الروتين وتستعيدا رونق محبتكما.أنت بحاجة إلى أن تدرك أن عافية العقل أمر ضرورى ولا تسعى فقط لأهداف اللياقة البدنية حاول ممارسة بعض تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء وسوف يساعدك هذا أيضا على التعامل مع مشاكل قلة النوم التى كنت تواجهها فى الآونة الأخيرة.قد يتم اعتراض الحالة النفسية السلمية التى تعيشها بسبب فضول الآخرين فحاول أن تتجاهلهم ولا تفقد أعصابك.إنه يوم مثالى لانهاء خلافات العمل ودعوة معارضيك إلى جلسة للنقاش بحياد وموضوعية وان تحاول خلال هذا اليوم الاستفادة من انتقاداتهم والنظر إليها بعين محايدة.يبدو أنك تستعد لقضاء وقت ممتع مع أحبائك. فقط لا تكن سريع الانفعال فهذا لن يؤدى الا الى زعزعة الانسجام بين الأفراد. شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت والاهتمام منك لأنك اهملته فى الفترة الأخيرة.كنت بصحة جيدة خلال الايام الماضية وتراجع اهتمامك باللياقة البدنية اتخذت المقعد الخلفي. اليوم لديك فرصة لاستعادة ما فاتك وممارسة بعض الرياضة قبل ان تتدهور صحتك.هذا اليوم هو كل شيء عن التغيير. قد يأتى ذلك من خلال اتصال مع شخص يتسبب فى إحداث تغييرات كبيرة فى حياتك أو وضعكم فى اتصال مع الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يكونوا سببا فى هذا التغيير.تحصد ما جنيته من جهود مكثفة بذلتها على مرار سنوات طويلة الترقيات فى انتظارك و تجد دعم معنوى كبير مم رؤسائك و زملائك فى العمل انت تستحق ما وصلت اليه و ستجد المزيد لاحقا.التردد فى التعبير عن المشاعر يؤثر على استقبالها من الحبيب التصريح بالمشاعر فى الوقت الصحيح يزيد من قوة العلاقة و يوطدها و الفرصة متاحة لاتخاذ خطوات جادة فى الفترة القادمة.حالتك الصحية جيدة و الانتظام فى ممارسة الرياضة و تناول الخضروات و الفاكهة التى تحتوى على الفيتامينات ستجنبك خكطر الاصابة بأمراض السمنة المفرطة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان ان يعيش حالة من حالات الوهج الفكرى و يطرح مجموعة من الافكار تحظى باهتمام رؤسائه ويقبل على تولى مناصب قيادية فى الفترة القادمة.مشكلة عصيبة تواجهك هذه الأيام فى العمل، والأجواء شديدة التعقد خاصة إنك من الأشخاص الذين يراهم رؤسائهم قد استنفذوا كافة الفرص الخاصة بهم، اندفاعك فى كثير من الأحيان والحديث دون وجود ثقة كافية فى الأشخاص الذين تتحدث إليهم، هو سبب هذه المشكلة فضلاً عن عدم التزامك بالقرارات التى تأخذها مما يزيد من صعوبة الموقف.الاختيار بين شيئين من أكتر الأشياء التى تزعجك، بسبب شخصيتك المزاجية التى تتحكم فيها تعدد الآراء و تذبذبها، وتعتبر النواحى العاطفية من أكثر المشكلات التى تزعج مولود العقرب، بسبب تذبذب مشاعره وفقاً لحالته المزاجية، فضلاً عن شعوره إنه دائماً الأفضل و الأذكى و الأقدر على التعامل مع جميع المشكلات بسلاسة و ثقة.حالتك النفسية سيئة، و تبدو شديد الانفعال هذه الفترة، مما يؤثر على اتزان أجهزتك العصبية، وتواجه مشكلات فى النظر و النسيان و عدم القدرة على التركيز فى النواحى المهنية، تحتاج إلى قدر كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك وتستجمع قواك الذهنية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب ان يعيش فترة صعبة خاصة فى الحياة المهنية التى تمتلئ بالمشكلات المعقدة هذه الفترة، ويتطلب منك الوضه صبر و حكمة فى التعامل حتى تخرج من هذه المشكلات بأقل الخسائر الممكنة، لأن الأمور لا تسير فى صالحك الآن.