حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 يونيو 2016

حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 2016/6/4للأسف بعض الاخبار السيئة بخصوص العمل ستطارد أبناء هذا البرج فى هذه الفترة، لكن تأثيرها لن يستمر طويلا، فغالبا ستتبدل الأحوال وسيستطيعوا الخروج من هذه الأزمة وسيكون النجاح هو مصيرهم طوال الفترات القادمة لذلك يجب أن يبتعدوا عن اليأس تماما .
>برج الأسد على الصعيد المهني:
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برج الأسد على الصعيد العاطفى: الحب على الرغم من انه كان الدافع والعامل الرئيسى وراء نجاحك طوال الفترات السابقة إلا أنه سيقف عائق بين الفرد وبين تحقيق أحلامه، لذلك يجب أن يقف أبناء هذا البرج وقفة مع حالهم ويحسمون الامر هل مستقبلهم العملى هو الأفضل لهم، او الإبقاء على شريك الحياة.
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برج الأسد على الصعيد الصحي:يجب أن يبتعدوا عن بعض العادات السيئة مثل التدخين و شرب الكحوليات لأنها ستتسبب فى مشكلة كبيرة الفترة القادمة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد : المشاكل ستواجهك فى العمل لكنها لن تستمر كثيرا وستفاجأ بحلول وعلاج لكل هذه الأزمات، أما الحب سيكون سيكون عائق بينك وبين مستقبلك لذلك يجب أن تختار بينهم.
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برج الثور حظك اليوم السبت 4\6\2016مكافأة مادية وترقية فى الطريق إليك، ظروف العمل المحيطة بك تجعلك تحت ضغط نفسى وعصبى طوال الوقت، ستصير الأمور على ما يرام لكن لا تلتفت إلى ما يقال عنك فى نطاق عملك، حاول الاجتهاد كثيرًا هذه الفترة، فالوقت مناسب لاثبات نفسك.
>برج الثور على الصعيد المهنى:
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برج الثور على الصعيد العاطفي:حب جديد فى الطريق إليك، كنت تنتظر من شخص أن يبدى إعجابه بك والآن قد اتيحت له الفرصة للتعبير عن مشاعره تجاهك، إذا كنت تأمل فى علاقة جادة تنتهى بالزواج فعليك الدخول فى هذه العلاقة، فهو يبدو مناسبًا أكثر من غيره، لا فائدة من العودة إلى الماضى والآلام التى حدثت لك فى الفترة الماضية.
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برج الثور على الصعيد الصحى: الأجواء الحالية ستسبب لك التهاب فى الجيوب الأنفية، كنت قد عانيت من التهاب فى الحلق طيلة الفترة الماضية، اليوم تستطيع الذهاب إلى الطبيب ليقدم لك الاستشارات والنصائح، الالتزام بالعلاج يوميًا فيه فائدة كبيرة لك، حاول أن تنفذ تعليمات الطبيب التى سيقولها اليوم.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:الجلوس مع أصدقاء منذ فترة طويلة سيكون مفيدًا جدًا لك، فنفسيًا أنت تحتاج أن تجلس وتفضفض لأحد لديك به ثقة كبيرة، الوقت مناسب لقضاء يومًا لطيفًا مع العائلة، أو حتى الاستجمام فى رحلة نيلية.
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حظك اليوم برج الدلو السبت 4/6/2016تظهر المعادن الحقيقية لبعض الأشخاص الذين كانوا محل ثقة بالنسبة لك، لكن المواقف ومشكلات العمل دائماً ما تخرج الجانب الخفى فى طبيعة الأشخاص، وتكتشف إنك كنت على خطأ كبير عندما فضلاً أشخاص على أشخاص آخرون، وتشعر بالندم الشديد فى الفترة القادمة، على عدد من المواقف التى قدمت فيها معروف لأشخاص لا يستحقون.
>برج الدلو على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفى: الحنين إلى ذكريات رومانسية قديمة، أثناء تواجدك فى علاقة جديدة حالياً يعنى أن مشاعرك الآن مذبذبة خاصة إنك من الشخصيات التى لا تجعل العواطف وحدها تتحكم فى مصير العلاقات العاطفية والإنسانية، حاول أن تستقر على وضعك حالياً وتختار الطريق الذى تريد أن تسير فيه وتستكمله، حتى لا تتسبب فى ظلم آخرين معك.
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على الصعيد الصحي:التواجد فى الأماكن المزدحمة دائماً يعرضك للإصابة بالأمراض التى تنتقل عن طريق العدوى، مثل نزلات البرد الشديدة، والسعال لذلك حاول أن تتوخى الحذر فى أماكن الازدحام حتى تتجنب مثل هذه المشكلات، وعليك بتناول الأطعمة الغغنية بفيتامين سى لتقوية المعادن.
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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة صادمة فى حياته، خاصة الصعيد المهنى الذى يكتشف فيه أن كل ما يراه ليس حقيقة، و أن الطباع احقيقية للأشخاص تظهر فى أوقات الشدة والمواقف الصبة التى تخرج ما يخيفه الإنسان، وصراعات داخلية كثيرة بسبب المشكلات العاطفية.
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برج الجدى حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016 إنه يوم عظيم بالنسبة لك على الصعيد المهنى قد يكافأ جهودكم من حيث المال. فقط كن حذرا من عدم استنفادكامل المبلغ دون حفظ بعض منه!
>برج الجدى على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:التزام عملكم يأخذك بعيدا عن شريكك. انها ليست غلطتك. ولكن استقطع جزءًا من الوقت للتعبير عن الحب لديك فى قلبك.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:الحوادث البسيطة هى احتمال قوى، وخصوصا على الطريق. لذلك حاول أن تكون حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لأنه قد يحدث تصادم.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:فرص عمل كبيرة فى انتظارك! فكر جيدا بشأنها وسوف يتحسن راتبك بغض النظر عن مكان وجودك.
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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016 لا تدع الأفكار السلبية تسيطر على روحك. امض قدما، واستعن بقوتك الإيجابية التى يمكنها درء أى موجات سلبية. كن حذرا بشأن إقراض المال اليوم لأن شخص ما قد يخدعك.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:اليوم قد تجد نفسك فى صحبة شخص حريصعلى أن يكون معك وكان ينتظر منذ فترة طويلة الحصول على اهتمامك. قد تتحول إلى أن يكون لقاء رومانسى عاطفى وهذا هو ما كنت تبحث عنه.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:اعتبارات الجمال هى فى الجزء العلوى من عقلك اليوم. يمكنك الذهاب فى لعلاجات التجميل واسعة اليوم.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:ومن المرجح أن يكون اليوم حافلاً بالأحداث قد تنشأ الظروف التى تجبرك على مواجهة أحداث سابقة كنت تحاول تجنبها. تحتاج إلى تبنى وجهة نظر أكثر تسامحا من أجل التعامل مع هذا الوضع.
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حظك اليوم برج الحمل السبت 4 يونيو 2016انتبه للمحيطين بك فى العمل فالاوضاع فى قمة اشتعالها هذه الفترة الصراعات على تولى المناصب ستعصف بكثير من المقربين منك انتبه لذلك ولا تشتت تفكيرك و ركو فى الامور التى تخصك فقط.
>على الصعيد المهنى..
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على الصعيد العاطفى..خبى سار يسعد قلبك بشدة و تقابل شخص تنجذب اليه و يعرف الحب طريقه لقلبك قريبا استمر فى دعمك لاصدقائك و لا تجعل مسؤلياتك تشغلك عن لقاءتك الاسرية التى اعتدت عليها.
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على الصعيد الصحى..حالتك الصحية مستقرة لكن تناول الوجبات الدسمة فى اوقات متأخرة او قبل النوم مباشرة تزيد من فرص اصابتك بالسمنة تحتاج الى نظام غذائى صحى و اللجوء الى ممارسة الرياضة.
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توقعات العلماء..يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل ان يعيش حالة من حالات الارتباك فى العمل بسبب الصراعات على المناصب التركيز فى المشكلات الشخصية يأخذ جزء كبير مم تقكيره و الحالةالعاطفية ستستقر قريبا.
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حظك اليوم برج الحوت السبت 4 يونيو 2016المفاجئات سنكون شعار المرحلة فى العمل وستواجه كثير من المواقف التى تظهر لك حقيقة الاشخاص المحيطين بك تغير جذر ى فى دائرة علاقاتك و اكتساب صداقات لن تدوم طويلا.
>على الصعيد المهنى..
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على الصعيد العاطفى..الاستشارات العاطفية ستكثر فى الفترة القادمة و ستجد نفسك محل اعجاب كثير من الشخصيات التى لم تتوقع ان تربطك بهم اى علاقة من قبل ركز جيدا و اعرف اولوياتك ولا تتعجل فى اصدار الاحكام.
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على الصعيد الصحى..التدخين و الافراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثرون على عدد ساعات نومك و تحتاج الى قسط كبير من الراحة حتى تستعيد قوتك الذهنية و لياقتك البدنية.
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توقعات العلماء..يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت ان يواجه مواقف كثيرة تقوى من شخصته و تزيد من خبرته الحياتية و التواجد فى تجمعات كبيرة يتعرف من خلالها على شخصيات كثيرة تفيده فى حياته المهنية.
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حظك اليوم برج السرطان السبت 4 يونيو 2016تحتاج الى كثير من التركيز فى الفترة القادمة و تجد صدامات كثيرة مع رؤسائك بسبب الاستهتار فى تنفيذ كثير من المهام العملية الصبر و القرارات الحكيمة هم اهم اسلحتك فى الفترة القادمة.
>على الصعيد المهنى..
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على الصعيد العاطفى..مشكلات كثيرة تغكر صفو علاقتك بشريك حياتك و الغيرة هى السبب الرئيسى فى هذه المشكلات حاول ان تتخلى عن عنك و تعامل مع الامور بشكل اكثر مرونة حتى تعبر من هذه الازمة
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على الصعيد الصحى..التوتر و الضغط العصبى هم اساس جميع الاعراض المرضية التى تظهر عليك الصداع النصفى لن يفارقك فى الفترة القادمة و تحتاج لتناول المشروبات المهدئة مثل الينسون و النعناع.
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توقعات العلماء..يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان ان يعيش فترة صعبة فى حياته بسبب العناد و الاصرار على تكرار الاخطاء وعدم الاستفادة من الخبرات السابقة التواصل مع الاصدقاء سيساعدك كثيرا هذه الفترة و لاتنسى ان الاوضاع لن تظل كما هى طويلا.
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برج العذراء حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016 أنت تشعر بالملل من العمل فى الفترة الماضية والغضب من الإحباطات المتتالية لك ولكن هذا الوضع سيتغير قريبًا وستحصد ثمار مجهوداتك الماضية.
>برج العذراء على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:اليوم أنت وشريك حياتك قد تخططا للخروج معا وهذا اليوم سيكون علامة فارقة فى علاقتكما حيث يتغير مزاجكما للافضل وتكسرا الروتين وتستعيدا رونق محبتكما.
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برج العذراء على الصعيد الصحي:أنت بحاجة إلى أن تدرك أن عافية العقل أمر ضرورى ولا تسعى فقط لأهداف اللياقة البدنية حاول ممارسة بعض تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء وسوف يساعدك هذا أيضا على التعامل مع مشاكل قلة النوم التى كنت تواجهها فى الآونة الأخيرة.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:قد يتم اعتراض الحالة النفسية السلمية التى تعيشها بسبب فضول الآخرين فحاول أن تتجاهلهم ولا تفقد أعصابك.
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برج القوس حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016 إنه يوم مثالى لانهاء خلافات العمل ودعوة معارضيك إلى جلسة للنقاش بحياد وموضوعية وان تحاول خلال هذا اليوم الاستفادة من انتقاداتهم والنظر إليها بعين محايدة.
>برج القوس على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:يبدو أنك تستعد لقضاء وقت ممتع مع أحبائك. فقط لا تكن سريع الانفعال فهذا لن يؤدى الا الى زعزعة الانسجام بين الأفراد. شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت والاهتمام منك لأنك اهملته فى الفترة الأخيرة.
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برج القوس على الصعيد الصحي:كنت بصحة جيدة خلال الايام الماضية وتراجع اهتمامك باللياقة البدنية اتخذت المقعد الخلفي. اليوم لديك فرصة لاستعادة ما فاتك وممارسة بعض الرياضة قبل ان تتدهور صحتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:هذا اليوم هو كل شيء عن التغيير. قد يأتى ذلك من خلال اتصال مع شخص يتسبب فى إحداث تغييرات كبيرة فى حياتك أو وضعكم فى اتصال مع الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يكونوا سببا فى هذا التغيير.
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حظك اليوم برج الميزان السبت 4/6/2016تحصد ما جنيته من جهود مكثفة بذلتها على مرار سنوات طويلة الترقيات فى انتظارك و تجد دعم معنوى كبير مم رؤسائك و زملائك فى العمل انت تستحق ما وصلت اليه و ستجد المزيد لاحقا.
>على الصعيد المهنى..
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على الصعيد العاطفى..التردد فى التعبير عن المشاعر يؤثر على استقبالها من الحبيب التصريح بالمشاعر فى الوقت الصحيح يزيد من قوة العلاقة و يوطدها و الفرصة متاحة لاتخاذ خطوات جادة فى الفترة القادمة.
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على الصعيد الصحى..حالتك الصحية جيدة و الانتظام فى ممارسة الرياضة و تناول الخضروات و الفاكهة التى تحتوى على الفيتامينات ستجنبك خكطر الاصابة بأمراض السمنة المفرطة.
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توقعات العلماء..يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان ان يعيش حالة من حالات الوهج الفكرى و يطرح مجموعة من الافكار تحظى باهتمام رؤسائه ويقبل على تولى مناصب قيادية فى الفترة القادمة.
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حظك اليوم برج العقرب السبت 4/6/2016مشكلة عصيبة تواجهك هذه الأيام فى العمل، والأجواء شديدة التعقد خاصة إنك من الأشخاص الذين يراهم رؤسائهم قد استنفذوا كافة الفرص الخاصة بهم، اندفاعك فى كثير من الأحيان والحديث دون وجود ثقة كافية فى الأشخاص الذين تتحدث إليهم، هو سبب هذه المشكلة فضلاً عن عدم التزامك بالقرارات التى تأخذها مما يزيد من صعوبة الموقف.
>برج العقرب على الصعيد المهني:
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برج العقرب على الصعيد العاطفى: الاختيار بين شيئين من أكتر الأشياء التى تزعجك، بسبب شخصيتك المزاجية التى تتحكم فيها تعدد الآراء و تذبذبها، وتعتبر النواحى العاطفية من أكثر المشكلات التى تزعج مولود العقرب، بسبب تذبذب مشاعره وفقاً لحالته المزاجية، فضلاً عن شعوره إنه دائماً الأفضل و الأذكى و الأقدر على التعامل مع جميع المشكلات بسلاسة و ثقة.
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برج العقرب على الصعيد الصحى:حالتك النفسية سيئة، و تبدو شديد الانفعال هذه الفترة، مما يؤثر على اتزان أجهزتك العصبية، وتواجه مشكلات فى النظر و النسيان و عدم القدرة على التركيز فى النواحى المهنية، تحتاج إلى قدر كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك وتستجمع قواك الذهنية.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب ان يعيش فترة صعبة خاصة فى الحياة المهنية التى تمتلئ بالمشكلات المعقدة هذه الفترة، ويتطلب منك الوضه صبر و حكمة فى التعامل حتى تخرج من هذه المشكلات بأقل الخسائر الممكنة، لأن الأمور لا تسير فى صالحك الآن.
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