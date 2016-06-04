ملاعب #في_اليورو – فيلودروم الذي شهد على حلم فرنسا.. و 3 مباريات تاريخية

مر منتخب فرنسا من نصف نهائي يورو 1984 بعدما تغلبت على البرتغال بثلاثة أهداف لهدفين في نصف النهائي لتسير نحو تحقيق اللقب الأوروبي الأول في تاريخها.

ويقدم FilGoal.com فقرة خاصة بملاعب يورو 2016 التي سوف تقام في فرنسا بداية من العاشر يونيو الجاري وحتى العاشر من شهر يوليو المقبل.

كما أن الملعب الذي يعد معقلا لأوليمبيك مارسيليا شهد ثلاث مباريات تاريخية الأولى شهدت أيضا فوز فرنسا على جنوب إفريقيا في أول مباريات كأس العالم 1998 والذي توجت به لأول مرة في تاريخها.

والثانية بين هولندا والأرجنتين في نصف نهائي البطولة ذاتها حينما سجل دينيس بيركامب هدفين رائعين.

وأخيرا البرازيل وهولندا في نصف نهائي المونديال الفرنسي وتغلب السليساو آنذاك بركلات الترجيح.

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