أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ملاعب #في_اليورو – فيلودروم الذي شهد على حلم فرنسا.. و 3 مباريات تاريخية

Google+ Print
ملاعب #في_اليورو – فيلودروم الذي شهد على حلم فرنسا.. و 3 مباريات تاريخية ملاعب #في_اليورو – فيلودروم الذي شهد على حلم فرنسا.. و 3 مباريات تاريخية

مر منتخب فرنسا من نصف نهائي يورو 1984 بعدما تغلبت على البرتغال بثلاثة أهداف لهدفين في نصف النهائي لتسير نحو تحقيق اللقب الأوروبي الأول في تاريخها.

ويقدم FilGoal.com فقرة خاصة بملاعب يورو 2016 التي سوف تقام في فرنسا بداية من العاشر يونيو الجاري وحتى العاشر من شهر يوليو المقبل.

كما أن الملعب الذي يعد معقلا لأوليمبيك مارسيليا شهد ثلاث مباريات تاريخية الأولى شهدت أيضا فوز فرنسا على جنوب إفريقيا في أول مباريات كأس العالم 1998 والذي توجت به لأول مرة في تاريخها.

والثانية بين هولندا والأرجنتين في نصف نهائي البطولة ذاتها حينما سجل دينيس بيركامب هدفين رائعين.

وأخيرا البرازيل وهولندا في نصف نهائي المونديال الفرنسي وتغلب السليساو آنذاك بركلات الترجيح.

بالفيديو ملاعب #في_اليورو – دو فرانس الذي هُدد بالتفجير.. وشهد إنجاز فرنسا التاريخي

بالفيديو ملاعب #في_اليورو – هل تعرف سر اسم "حديقة الأمراء".. والحادث الطريف الذي وقع به

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»