شاهد الفنانين بـ "نيو لوك" في مسلسلات رمضان

يحرص الفنانون والفنانات في دراما شهر رمضان من كل عام على الإطلالة بشكل مختلف على جمهورهم، فمنهم من يقوم بعمل لوك جديد بإرادته كرغبة منه في التغيير فحسب، ومنهم من يخضع للتغيير بسبب متطلبات الشخصية التي يجسدها.

وحتى تظهر بشكل مختلف قامت الفنانة غادة عادل بصبغ شعرها بلون أسود قاتم، في أحداث مسلسلها "الميزان" بعد أن اعتاد الجمهور عليها بشعرها الفاتح.

مسلسل"الميزان" يشارك في بطولته مع غادة عادل كل من الفنانين أحمد فهمي وباسل خياط وصبري فواز ومحمد فراج والقصة من تأليف باهر دويدار إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج طارق الجنايني.

ومن دون شعر تماماً، يظهر الفنان الشاب محمد رمضان ضمن جزء من أحداث مسلسله "الأسطورة" الجاري تصويره حالياً، حيث يؤدي رمضان شخصيتين لشقيقين أحدهما أصلع وله شارب ما اضطره إلى قص شعره بالكامل.

المسلسل يشارك في بطولته روجينا وياسمين صبري ورجاء الجداوي وسمير صبري وعدد آخر من الفنانين من إخراج المسلسل محمد سامي.

من جهته فقد الفنان طارق لطفي الكثير من وزنه ليبدو نحيفاً للغاية ضمن أحداث مسلسله "شهادة ميلاد".

وقد بلغ مجموع ما فقده 17 كيلو من وزنه، حيث سيؤدي ضمن الأحداث شخصية مريض بالسرطان، وهو ما يتطلب أن يظهر بصورة رجل يعاني من النحافة المفرطة.

مسلسل "شهادة ميلاد" يشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من الفنانين دارين حمزة، صلاح عبد الله، زكي فطين عبد الوهاب،عائشة بن علي، وعدد آخر من النجوم، والقصة من تأليف عمرو سمير عاطف،وإخراج أحمد مدحت.

وبشعر ولحية كثيفين يظهر الفنان يوسف الشريف ضمن أحداث مسلسله "القيصر"، إذ تتطلّب الشخصية أن يقوم شريف بهذا اللوك حيث يجسد شخصية شاب ينتمي إلى إحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة.

ويشارك في بطولة مسلسل "القيصر" كل من الفنانين خالد زكي وريهام عبد الغفور وأحمد سعيد عبد الغني والقصة لمحمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وبشعر طويل وشارب أيضاً يظهر الفنان كمال أبو رية ضمن أحداث مسلسل "السلطان والشاه"،حيث يؤدي شخصية تتطلب منه الظهور بهذا الشكل.

وقد تطلبت شخصية الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي يجمعها بشقيقتها الفنانة ايمي سمير غانم، تغيير لون شعرها إلى الأشقر، وهو لون لم تجربه دنيا من قبل.

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