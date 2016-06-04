هل سيكون "رأس الغول" آخر أعمال محمود عبد العزيز ولماذا قرر الاعتزال؟

تداولت أنباء أمس عن تدشين الفنان محمود عبد العزيز لحساب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"وفي واحدة من تغريداته أمس قال:"رأس الغول آخر عمل ليا وهيتعرض في رمضان،أتمنى من ربنا أنه يعجبكم".

وتداولت المواقع الإخبارية خبر الاعتزال بسرعة البرق وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات حول سبب إقبال الفنان الملقب بالساحر على هذه الخطوة المفاجئة في الوقت الذي تحقق أعماله نسب مشاهدة عالية ولا يزال في مصاف النجوم المستمرين في المنافسة رغم ظهور أكثر من جيل بعده.

فعاد الحساب المنسوب له لينفي ما قاله طالبا من جمهوره التمهل عليه كونه لا يعرف الكثير عن تويتر قائلا:أنتوا مسكتوا في أخر كلمه؟أنا مش هعتزل قصدي "أحدث" اصبروا عليه شويه في تويتر أنا لسه في الأول،رأس الغول لا يعتزل"

وبعد كل هذا الجدل تبين أن محمود عبد العزيز ليس لديه أي حساب على تويتر حيث كلف أصدقائه المقربين بنفي الأخبار تماما والتأكيد على عدم امتلاكه لأي حساب على أي من مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويتواجد حاليا الفنان محمود عبد العزيز في لبنان حيث يواصل تصوير مسلسله"رأس الغول"المقرر عرضه في شهر رمضان القادم والقصة من تأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج أحمد سمير فرج،ويشارك في بطولته فاروق الفيشاوي وميرفت أمين ولقاء الخميسي.

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