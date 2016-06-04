هؤلاء الفنانات لن يقضين شهر رمضان مع أسرتهن

ستضطر معظم الفنانات إلى عدم قضاء شهر رمضان في منازلهن مع أسرتهن بسبب استمرارية تصوير مسلسلاتهن أثناء الشهر.

فستغيب الفنانة ليلى علوي عن ابنها خالد ولن تقضى معه الشهر بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها"هي ودافنشي"مع الفنان خالد الصاوي،وقد اعتادت ليلى على ذلك في أي عام تتواجد فيه دراميا في رمضان كون كل أعمالها السابقة استمر تصويرها حتى منتصف شهر رمضان تقريبا.

ستضطر أيضا الفنانة يسرا إلى عدم قضاء شهر رمضان مع زوجها خالد سليم لانشغالها بتصوير مسلسلها"فوق مستوى الشبهات"والمقرر استمرار تصويره حتى العشر الأواخر من شهر رمضان،وهو نفس ما سيحدث مع الفنانة نيللي كريم التي تصور حاليا مشاهدها في مسلسل"سقوط حر"لذا فهي تترك ابنتيها الصغيرتان مع طليقها.

ومثلما يحدث في شهر رمضان من كل عام فلن تقضي غادة عبد الرازق شهر رمضان مع ابنتها روتانا وأحفادها حيث تكون مشغولة بتصوير أعمالها وهذا العام هي مشغولة بتصوير مسلسل"الخانكة" لذا فبعد انتهاء شهر رمضان مباشرة ستسافر غادة برفقة أسرتها إلى إحدى الدول الأوربية لقضاء إجازتها على أن تعود لاستئناف نشاطها الفني.

وكالعادة فستبتعد الفنانة رانيا يوسف عن ابنتيها ياسمين ونانسي في شهر رمضان وستضطر لمساعدة والدتها لها في التواجد مع ابنتيها لانشغالها بتصوير مسلسل"السبع أرواح"الذي ستضطر بطلته أيضا الفنانة منى زكي بسببه للغياب عن زوجها الفنان أحمد حلمي وأبنائها لي لي وسليم.

وبسبب انشغالها بتصوير مسلسل"نيللي وشيريهان"ستقضي الفنانة الشابة دنيا سمير غانم الشهر بعيد عن زوجها الإعلامي رامي رضوان وابنتها كيلا حيث سيستمر التصوير لما يقرب من 20 من شهر رمضان.

وتترك الفنانة زينة توأميها زين الدين وعز الدين مع والدتها وشقيقتها ياسمين لانشغالها بتصوير مسلسلها"أزمة نسب"مع المخرج سعيد حامد ويستمر هذا الوضع حتى منتصف شهر رمضان تقريبا.

وتضطر أيضا الفنانة غادة عادل للابتعاد عن زوجها المخرج مجدي الهواري وأبنائها الخمسة بسبب انشغالها بتصوير مسلسل"الميزان"وهو نفس ما سيحدث أيضا مع الفنانة داليا البحيري المشغولة جدا بتصوير الجزء الثاني من مسلسلها"يوميات زوجة مفروسة"الذي بسببه ستقضى داليا معظم أيام شهر رمضان في الأستوديو ولن تتواجد مع ابنتها الوحيدة قسمت.

وبعيدا عن والدتها ستقضي الفنانة مي عز الدين شهر رمضان بسبب انشغالها بتصوير مسلسل"وعد" وهو نفس ما سيحدث مع الفنانة ناهد السباعي المشغولة بتصوير الجزء الثاني من مسلسل"هبة رجل الغراب".

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