نبيلة عبيد تتواجد رمضانياً بهذا المسلسل وتشاركها ابنة شقيقها في بطولته

بدأت الفنانة القديرة نبيلة عبيد،تسجيل أولى حلقات مسلسلها الإذاعي "أوراق رسمية" تأليف عبد الحميد زكى، إخراج أمجد أبو طالب،أمس الخميس،في مقر الإذاعة المصرية القديمة،بوسط القاهرة استعدادًا لبثه في شهر رمضان على موجات إذاعة القاهرة الكبرى وقال مؤلف العمل عبد الحميد زكى أن العمل يدور حول شخصية "رسمية" تجسدها نبيلة عبيد،وهذه المرأة المصرية جاءت من الريف المصري للقاهرة،ولديها ولدان الأول حلمي فوده أنجبته من عامل فقير يعمل في السكة الحديد وهو شاب ثوري أخلاقي، والآخر "لص" يعمل في تجارة السلاح.

مسلسل "أوراق رسمية" يشارك في بطولته سناء شافع،أشرف عبد الغفور وعبير مكاوي وابنة شقيق نبية عبيد الممثلة الشابة أميره هاني،رشوان توفيق،حلمي فوده،تأليف عبد الحميد زكى،إخراج أمجد أبو طالب.

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