هيفاء وهبي تطلق مفاجأة جديدة من مصر

نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنانة هيفاء وهبي على "فايسبوك" أنها بصدد طرح فيديو كليب جديد بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحضيراً لإطلاق ألبومها الجديد، في الفترة الممتدة بين عيدي الفطر وعيد الأضحى، نافية تعاقدها مع شركات إنتاج معينة، ومؤكدة أنها ستتعامل مع أكثر من جهة لتوزيع الألبوم.

كما أشارت هيفاء على الصفحة نفسها، أنها وقعت على مسلسل درامي، بعدما أعجبت بقصة جديدة سوف تطل من خلالها في رمضان 2017، وأن غيابها عن السباق الرمضاني هذا العام، يعود إلى كونها تفضل ان تدرس خطواتها بشكل جيد، وبعيدا عن التسرع.

يشار إلى أن هيفاء التي فازت بجائزة افضل ممثلة عن دورها في مسلسل "موركس دور"، تتواجد حالياً في مصر، لإنجاز بعض اعمالها الفنية هناك.

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