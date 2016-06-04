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غارات كثيفة على حلب وضوء أخضر للأمم المتحدة لإدخال المساعدات لسوريا

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غارات كثيفة على حلب وضوء أخضر للأمم المتحدة لإدخال المساعدات لسوريا غارات كثيفة على حلب وضوء أخضر للأمم المتحدة لإدخال المساعدات لسوريا
شهدت مدينة حلب ومحيطها غارات كثيفة شنتها قوات النظام الجمعة تسببت بمقتل نحو 60 مدنيا، فى وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن السلطات السورية وافقت على إيصال مساعدات إنسانية عبر قوافل برية إلى 12 منطقة محاصرة خلال يونيو.

وتزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولى لبحث سبل إيصال الأدوية والمواد الغذائية لمئات آلاف السوريين المحاصرين، أعلنت الأمم المتحدة حصولها على ضوء أخضر من دمشق لإيصال هذه المساعدات، وفى المقابل، أفاد دبلوماسيون فى وقت سابق بأن الامم المتحدة ستطلب الاحد موافقة دمشق للتمكن من إلقاء المساعدات جوا.

وتزامنا مع تصدى الفصائل المعارضة فى مدينة مارع شمال حلب لهجوم عنيف شنه تنظيم الدولة الاسلامية فجرا، كشف وزير الدفاع الاميركى اشتون كارتر ان جهاديى التنظيم الذين يواجهون قوات سوريا الديموقراطية فى مدينة منبج شمال شرق حلب، "يطمحون" إلى التخطيط لشن هجمات ارهابية فى الخارج.

وتعرضت الاحياء الشرقية التى تسيطر عليها الفصائل فى مدينة حلب وطريق الكاستيلو الذى يعد المنفذ الوحيد منها باتجاه غرب المدينة، إلى غارات جوية كثيفة الجمعة وفق ما أكد مراسل لفرانس برس والمرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مصدر فى الدفاع المدنى فى الاحياء الشرقية لفرانس برس ان 57 مدنيا على الاقل قتلوا جراء غارات كثيفة على احياء عدة فى المدينة تسيطر عليها فصائل مقاتلة.

وتحدث مراسل فرانس برس عن قصف "جنوني" بالبراميل المتفجرة، لا سيما على أحياء الكلاسة والسكرى وباب النيرب حيث سقط معظم القتلى، فى وقت الغت المساجد صلوات الجمعة وخلت الشوارع من المارة. وعمل رجال إنقاذ على للبحث عن ناجين بين أنقاض المبانى المتضررة أو المدمرة.
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