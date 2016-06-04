فور الولادة مباشرة.. اسألى دكتورك على كورسات دوائية للمناعة

فور الوضع مباشرة، لابد وأن تسألى طبيبك على كورس كامل دوائى للمناعة، نصيحة يقدمها الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم لكل من أتمت حملها على خير ووضعت مولودها.

وأشار استشارى النساء والتوليد والعقم إلى أن كورسات المناعة الدوائية هى عبارة عن عقاقى طبية دوائية، تساعد على تعزيز المناعة، والتركيز على إمداد الجسم بالعناصر الناقصة، ولفت الدكتور جورج إلى أن لها الكثير من الأنواع والأشكال المختلفة فى الأسواق.

وعاد الدكتور جورج يواقيم ليشدد على الأم الواضعة، بضرورة أن تستشير طبيبها لاختيار نوعية معينة من كورسات المناعة المختلفة، وذلك لاختلاف أنواعها ومستويات وتركيز العناصر اللازمة فيها، ويختارها الطبيب المتابع لحالة المرأة وفقا لهذا النقص فى العناصر التى تعانيه بعد وضع مولودها.

وأوضح أيضا الدكتور جورج خلال حديثه أن الطبيب المتابع للمرأة يتخير لها نوعية آمنة أثناء الرضاعة، إذا كانت تقوم بإرضاع الطفل بشكل طبيعى، وفائدة هذه الكورسات الكاملة التى يجب أن تتعاطاها السيدة كاملة للحصول على الفائدة الكاملة لها، هو تعزيز مناعتها ضد الأمراض المحتملة، وكذلك تقوية جسدها أمام مصاعب الأمومة الجديدة عليها، وأمام المجهود المضاعف التى تبذله بعد الوضع، وكذلك الرضاعة والتى تتطلب جسدا وصحة جيدة معززة، لذا نصح استشارى النساء بضرورة اهتمام النساء بهذه الكورسات الهامة وعدم إهمالها أو تأجيلها.

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