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اتحاد الكرة: سنستجيب لرغبة الإسماعيلي بنقل مباراة الأهلي بشرط

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اتحاد الكرة: سنستجيب لرغبة الإسماعيلي بنقل مباراة الأهلي بشرط اتحاد الكرة: سنستجيب لرغبة الإسماعيلي بنقل مباراة الأهلي بشرط

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مجلس إدارة الجبلاية يضع في اعتباره رغبة الإسماعيلي في نقل مباراته مع الأهلي لأي ملعب آخر غير برج العرب.

وكانت لجنة المسابقات قد حددت في وقت سابع الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري موعدا للقاء الأهلي والإسماعيلي بملعب برج العرب.

ولكن رفض الإسماعيلي خوض اللقاء هناك بداعي أن المباراة من حقه وأنه ليس من المفترض مواجهة الأهلي مرتين في ملعبه.

وتحدث ثروت سويلم لقناة "الحياة 2" قائلا:"أحب أن أؤكد أن الأهلي مجبر على اللعب ببرج العرب وتحمل تكاليف إقامة المباريات هناك".

وأردف"لكن الأندية الأخرى تعتبر أن ذلك الملعب أصبح معقلا للأهلي، وبشكل عام نضع رغبة الإسماعيلي في نقل مباراته معه في عين الاعتبار".

وواصل"سنحاول نقل المباراة للسويس أو أي ملعب آخر وذلك بناء على حديث سابق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات".

واستدرك"لكن ذلك الأمر لن يتم إلا في حالة موافقة الجهات الأمنية على نقل المباراة وإقامتها في مكان آخر".

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فيديو اليوم السابع