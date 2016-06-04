AskHazem# بالفيديو – حازم إمام يجيب عن أصعب ' كوبري ' استقبله ' أسامة نبيه '

"هل استقبلت كوبري من قبل"؟ سؤال من أحد متابعي FilGoal.com يجيب عنه إمبراطور الكرة المصرية حازم إمام.

ويحل الإمبراطور ضيفا على FilGoal.com يوم الجمعة، ليجيب عن أسئلتكم عبر حسابنا على تويتر.

ما عليك إلا كتابة السؤال عبر هاشتاج #AskHazem وسيقوم حازم إمام بالإجابة على السؤال وينشره @FilGoalLive والموقع.

وأجاب حازم إمام قائلا:"كان كوبري وحيد في مسيرتي وكان سييء للغاية".

وواصل"أسامة نبيه هو من قام بوضع الكرة كوبري من بين قدمي في إحدى تدريبات الزمالك عندما كنا سويا".

وأتم ضاحكا"الحمد لله أن هذا الكوبري لم يتم تصويره فكان سيئا للغاية وكان من الصعب أن أستقبله".

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