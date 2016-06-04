أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

AskHazem# بالفيديو – حازم إمام يجيب عن أصعب ' كوبري ' استقبله ' أسامة نبيه '

Google+ Print
AskHazem# بالفيديو – حازم إمام يجيب عن أصعب ' كوبري ' استقبله ' أسامة نبيه ' AskHazem# بالفيديو – حازم إمام يجيب عن أصعب ' كوبري ' استقبله ' أسامة نبيه '

"هل استقبلت كوبري من قبل"؟ سؤال من أحد متابعي FilGoal.com يجيب عنه إمبراطور الكرة المصرية حازم إمام.

ويحل الإمبراطور ضيفا على FilGoal.com يوم الجمعة، ليجيب عن أسئلتكم عبر حسابنا على تويتر.

ما عليك إلا كتابة السؤال عبر هاشتاج #AskHazem وسيقوم حازم إمام بالإجابة على السؤال وينشره @FilGoalLive والموقع.

وأجاب حازم إمام قائلا:"كان كوبري وحيد في مسيرتي وكان سييء للغاية".

وواصل"أسامة نبيه هو من قام بوضع الكرة كوبري من بين قدمي في إحدى تدريبات الزمالك عندما كنا سويا".

وأتم ضاحكا"الحمد لله أن هذا الكوبري لم يتم تصويره فكان سيئا للغاية وكان من الصعب أن أستقبله".

طالع أيضا

AskHazem# بالفيديو - حازم إمام يُجيب.. هل يشعر بالندم لعدم اللعب في الأهلي؟

AskHazem# بالفيديو - حازم إمام يُجيب.. أفضل من ارتدى 14 بعده في الزمالك؟

AskHazem# بالفيديو – حازم إمام يجيب عن لماذا لا يدافع عن الزمالك في الإعلام؟

AskHazem# بالفيديو – حازم إمام يجيب عن هل يرشح نفسه في انتخابات الزمالك المقبلة؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»