شركة مياه الشرب تعيد ضخ المياه بالمنصورة بعد انقطاع 8 ساعات

أكد مصدر مسئول بشركة مياه الشرب بالمنصورة، أنه تم إعادة ضخ المياه مرة أخرى عقب انقطاع استمر لمدة 8 ساعات بمنطقه شرق المنصورة.

وسادت حاله من الارتياح بين سكان مدينة المنصورة، بعد شكوى مستمره من انقطاع المياه دون سابق إنذار.

وأضاف المصدر، أن حسام الدين أمام محافظ الدقهلية شكل غرفه عمليات بديوات عام المحافظه لمتابعه تطورات الموقف، مؤكدا أنه تم تشكيل فريق بحثي من المهندسين والعمال لاستكشاف الكسر بخط المياه الرئيسى وتم غلق المياه لحين الإصلاح.

يذكر أن هبوط فى التربه كان السبب الرئيسى لحدوث كسر فى خط مياه 600 الرئيسى، مما أدى إلى إنقظاع المياه وغرق شوارع المنطقه بالكامل وتابع ثلاثه من نواب البرلمان الموقف عن كثب.

- هبوط فى التربة يكسر خط مياه رئيسى فى المنصورة