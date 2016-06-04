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إقبال كثيف على معرض أهلا رمضان بأسيوط لليوم الثالث على التوالى

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شهد معرض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط لليوم الثالث على التوالى، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين لشراء السلع الغذائية المخفضة خاصة الأرز الذى يباع بسعر 4.5 جنيه، فى حين يباع فى الأسواق الخارجية بأكثر من 7 جنيهات.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أن المعرض حقق نجاحا كبيرا ، إذ توافد عليه المئات من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والرمضانية، نظراً لانخفاض السلع بها وجودتها وتوافرها بكميات كبيرة.

وأضاف أن المعرض تتوافر به جميع السلع الغذائية من لحوم ومجمدات وبقوليات وأرز ودقيق وسكر وزيت وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق تخفيفا عن كاهل الأسر المصرية ومحدودى الدخل ولمواجهة ارتفاع الأسعار .

وأوضح المحافظ، أنه يتم يوميًا ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والرمضانية فى المعرض، وأن هناك رقابة مشددة على الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية مشيراً إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقاً بين المحافظة والتموين لمتابعة هذه السلع ومراقبة الأسعار وجودتها.

وأشار الدسوقى إلى أن المحافظة تسعى بالتنسيق مع عديد من الجهات المعنية لنشر مثل هذه المعارض طوال العام وعدم اقتصارها على المواسم فقط وامتدادها إلى جميع ربوع المحافظة، خاصة بالقرى، لافتاً إلى وجود منافذ ثابتة تابعة للمحافظة ومنافذ تابعة لوزارة مثل "جمعيتى" ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة بالإضافة إلى سيارات ومنافذ متنقلة لتوفير احتياجات المواطنين بالأحياء والقرى البعيدة.

فيما أكد بعض المواطنين أن مثل هذه المعارض تعد وسيلة جيدة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مناسبة مطالبين بضرورة التوسع فى إقامتها بجميع مراكز المحافظة وتكون مستمرة طوال العام وليس قصرها على مناسبات بعينها.

يذكر أن المعرض تنظمه المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية والصندوق الاجتماعى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، وذلك بأرض المعارض أمام ميدان أسماء الله الحسنى بحى شرق مدينة أسيوط.

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- محافظ أسيوط: استمرار معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية على مدار الشهر الكريم
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مصر 365

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