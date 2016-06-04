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لقاء جماهيرى للمجلس القومى للمرأة بحضور محافظين الأقصر وقنا وسوهاج وأسوان.. اليوم

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لقاء جماهيرى للمجلس القومى للمرأة بحضور محافظين الأقصر وقنا وسوهاج وأسوان.. اليوم لقاء جماهيرى للمجلس القومى للمرأة بحضور محافظين الأقصر وقنا وسوهاج وأسوان.. اليوم
يعقد المجلس القومى للمرأة، اليوم السبت، لقاء جماهيرى إقليمى موسع بمحافظة الأقصر يضم محافظات "الأقصر-قنا- أسوان – سوهاج"، وذلك فى إطار ختام للمبادرة التى اطلقها المجلس فى شهر أبريل الماضى، تحت عنوان "المرأة المصرية صانعة المستقبل" والتى نفذها بالقرى والمراكز فى جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يشارك فى اللقاء الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عبدالحميد الهجان محافظة قنا، واللواء مجدى فؤاد حجازى محافظ أسوان، والدكتور أيمن محمد عبدالمنعم محافظ سوهاج، وأعضاء المجلس وعلى رأسهم كل من الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى، والبرلمانية السابقة سناء السعيد، والدكتورة سعاد إسرائيل مقررة فرع المجلس بالأقصر، والدكتور إبراهيم رضا استاذ مقارنة الأديان وعضو المنتدى الدولى لحوار الأديان والثقافات.

ويناقش اللقاء دور الرائدات الريفيات فى تنمية المجتمع، والمشاركة السياسية للمرأة وانتخابات المحليات القادمة، والمرأة المصرية وتشكيل الوعى، وقضايا المرأة من منظور تنويرى.


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