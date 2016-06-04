ولى ولى العهد السعودى سيزور أمريكا هذا الشهر لإجراء محادثات

توقعت ثلاثة مصادر مطلعة أن يزور ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان واشنطن فى منتصف يونيو الجارى لإجراء محادثات مع قادة أمريكيين بارزين ربما يكون بينهم الرئيس باراك أوباما وسط خلاف متزايد بين الحليفين القديمين.

ويقود الأمير محمد نجل العاهل السعودى الملك سلمان محاولات لإنهاء اعتماد المملكة على النفط وتحرير الاقتصاد.

ويشغل الأمير محمد أيضا منصب وزير الدفاع ويتوقع أن تتناول مباحثاته مع نظيره الأمريكى آشتون كارتر وكبار المسؤولين الأمريكيين قضية الصراع فى اليمن حيث بدأت السعودية العام الماضى حملة عسكرية ضد الحوثيين الموالين لإيران.

ويتوقع أن تكون الحرب الأهلية فى سوريا أيضا على جدول أعمال الأمير السعودى.

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