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قائد عسكرى:القوات العراقية تتقدم فى الفلوجة

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قائد عسكرى:القوات العراقية تتقدم فى الفلوجة قائد عسكرى:القوات العراقية تتقدم فى الفلوجة
حققت القوات العراقية تقدما الجمعة فى هجومها لاستعادة مدينة الفلوجة، مع دخولها إلى حى جديد فى جنوب معقل تنظيم داعش، بحسب ما قال قائد العمليات العسكرية.

وقال مصور من وكالة فرانس برس يرافق فرق القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية أن القوات العراقية تمكنت من دخول حى الشهداء، على الطرف الجنوبى من وسط المدينة.

من أشار الفريق الركن عبد الوهاب الساعدى قائد عمليات تحرير الفلوجة لوكالة فرانس برس أن "القوات الأمنية تقدمت من حى النعيمية إلى الشهداء".

وأوضح ضابط آخر أن "المواجهات بين القوات الأمنية وعناصر داعش كانت شرسة".

وبدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولى بقيادة واشنطن، منذ فجر 23 مايو الماضى، عمليات لتحرير الفلوجة من قبضة الجهاديين الذين يسيطرون على المدينة منذ يناير 2014.
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