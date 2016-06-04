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حظك اليوم برج الدلو السبت 4/6/2016

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حظك اليوم برج الدلو السبت 4/6/2016 حظك اليوم برج الدلو السبت 4/6/2016

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على الصعيد المهني:
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تظهر المعادن الحقيقية لبعض الأشخاص الذين كانوا محل ثقة بالنسبة لك، لكن المواقف ومشكلات العمل دائماً ما تخرج الجانب الخفى فى طبيعة الأشخاص، وتكتشف إنك كنت على خطأ كبير عندما فضلاً أشخاص على أشخاص آخرون، وتشعر بالندم الشديد فى الفترة القادمة، على عدد من المواقف التى قدمت فيها معروف لأشخاص لا يستحقون.

على الصعيد العاطفى:
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الحنين إلى ذكريات رومانسية قديمة، أثناء تواجدك فى علاقة جديدة حالياً يعنى أن مشاعرك الآن مذبذبة خاصة إنك من الشخصيات التى لا تجعل العواطف وحدها تتحكم فى مصير العلاقات العاطفية والإنسانية، حاول أن تستقر على وضعك حالياً وتختار الطريق الذى تريد أن تسير فيه وتستكمله، حتى لا تتسبب فى ظلم آخرين معك.

على الصعيد الصحي:
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التواجد فى الأماكن المزدحمة دائماً يعرضك للإصابة بالأمراض التى تنتقل عن طريق العدوى، مثل نزلات البرد الشديدة، والسعال لذلك حاول أن تتوخى الحذر فى أماكن الازدحام حتى تتجنب مثل هذه المشكلات، وعليك بتناول الأطعمة الغغنية بفيتامين سى لتقوية المعادن.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة صادمة فى حياته، خاصة الصعيد المهنى الذى يكتشف فيه أن كل ما يراه ليس حقيقة، و أن الطباع احقيقية للأشخاص تظهر فى أوقات الشدة والمواقف الصبة التى تخرج ما يخيفه الإنسان، وصراعات داخلية كثيرة بسبب المشكلات العاطفية.
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مصر 365

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