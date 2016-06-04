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برج الجدى حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

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برج الجدى حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
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إنه يوم عظيم بالنسبة لك على الصعيد المهنى قد يكافأ جهودكم من حيث المال. فقط كن حذرا من عدم استنفادكامل المبلغ دون حفظ بعض منه!

على الصعيد العاطفي:
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التزام عملكم يأخذك بعيدا عن شريكك. انها ليست غلطتك. ولكن استقطع جزءًا من الوقت للتعبير عن الحب لديك فى قلبك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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الحوادث البسيطة هى احتمال قوى، وخصوصا على الطريق. لذلك حاول أن تكون حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لأنه قد يحدث تصادم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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فرص عمل كبيرة فى انتظارك! فكر جيدا بشأنها وسوف يتحسن راتبك بغض النظر عن مكان وجودك.
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مصر 365

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