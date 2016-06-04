برج الجدى حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:إنه يوم عظيم بالنسبة لك على الصعيد المهنى قد يكافأ جهودكم من حيث المال. فقط كن حذرا من عدم استنفادكامل المبلغ دون حفظ بعض منه!
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على الصعيد العاطفي:التزام عملكم يأخذك بعيدا عن شريكك. انها ليست غلطتك. ولكن استقطع جزءًا من الوقت للتعبير عن الحب لديك فى قلبك.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:الحوادث البسيطة هى احتمال قوى، وخصوصا على الطريق. لذلك حاول أن تكون حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لأنه قد يحدث تصادم.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:فرص عمل كبيرة فى انتظارك! فكر جيدا بشأنها وسوف يتحسن راتبك بغض النظر عن مكان وجودك.
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