برج الجدى حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

> إنه يوم عظيم بالنسبة لك على الصعيد المهنى قد يكافأ جهودكم من حيث المال. فقط كن حذرا من عدم استنفادكامل المبلغ دون حفظ بعض منه! على الصعيد العاطفي:

> التزام عملكم يأخذك بعيدا عن شريكك. انها ليست غلطتك. ولكن استقطع جزءًا من الوقت للتعبير عن الحب لديك فى قلبك. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> الحوادث البسيطة هى احتمال قوى، وخصوصا على الطريق. لذلك حاول أن تكون حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لأنه قد يحدث تصادم. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> فرص عمل كبيرة فى انتظارك! فكر جيدا بشأنها وسوف يتحسن راتبك بغض النظر عن مكان وجودك.

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شبكةعيونالإخبارية

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