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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

على الصعيد المهني:
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لا تدع الأفكار السلبية تسيطر على روحك. امض قدما، واستعن بقوتك الإيجابية التى يمكنها درء أى موجات سلبية. كن حذرا بشأن إقراض المال اليوم لأن شخص ما قد يخدعك.

على الصعيد العاطفي:
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اليوم قد تجد نفسك فى صحبة شخص حريصعلى أن يكون معك وكان ينتظر منذ فترة طويلة الحصول على اهتمامك. قد تتحول إلى أن يكون لقاء رومانسى عاطفى وهذا هو ما كنت تبحث عنه.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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اعتبارات الجمال هى فى الجزء العلوى من عقلك اليوم. يمكنك الذهاب فى لعلاجات التجميل واسعة اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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ومن المرجح أن يكون اليوم حافلاً بالأحداث قد تنشأ الظروف التى تجبرك على مواجهة أحداث سابقة كنت تحاول تجنبها. تحتاج إلى تبنى وجهة نظر أكثر تسامحا من أجل التعامل مع هذا الوضع.
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مصر 365

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