برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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لا تدع الأفكار السلبية تسيطر على روحك. امض قدما، واستعن بقوتك الإيجابية التى يمكنها درء أى موجات سلبية. كن حذرا بشأن إقراض المال اليوم لأن شخص ما قد يخدعك.اليوم قد تجد نفسك فى صحبة شخص حريصعلى أن يكون معك وكان ينتظر منذ فترة طويلة الحصول على اهتمامك. قد تتحول إلى أن يكون لقاء رومانسى عاطفى وهذا هو ما كنت تبحث عنه.اعتبارات الجمال هى فى الجزء العلوى من عقلك اليوم. يمكنك الذهاب فى لعلاجات التجميل واسعة اليوم.ومن المرجح أن يكون اليوم حافلاً بالأحداث قد تنشأ الظروف التى تجبرك على مواجهة أحداث سابقة كنت تحاول تجنبها. تحتاج إلى تبنى وجهة نظر أكثر تسامحا من أجل التعامل مع هذا الوضع.