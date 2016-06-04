حظك اليوم برج الحمل السبت 4 يونيو 2016

على الصعيد المهنى..

> انتبه للمحيطين بك فى العمل فالاوضاع فى قمة اشتعالها هذه الفترة الصراعات على تولى المناصب ستعصف بكثير من المقربين منك انتبه لذلك ولا تشتت تفكيرك و ركو فى الامور التى تخصك فقط. على الصعيد العاطفى..

> خبى سار يسعد قلبك بشدة و تقابل شخص تنجذب اليه و يعرف الحب طريقه لقلبك قريبا استمر فى دعمك لاصدقائك و لا تجعل مسؤلياتك تشغلك عن لقاءتك الاسرية التى اعتدت عليها. على الصعيد الصحى..

> حالتك الصحية مستقرة لكن تناول الوجبات الدسمة فى اوقات متأخرة او قبل النوم مباشرة تزيد من فرص اصابتك بالسمنة تحتاج الى نظام غذائى صحى و اللجوء الى ممارسة الرياضة. توقعات العلماء..

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل ان يعيش حالة من حالات الارتباك فى العمل بسبب الصراعات على المناصب التركيز فى المشكلات الشخصية يأخذ جزء كبير مم تقكيره و الحالةالعاطفية ستستقر قريبا.

شبكةعيونالإخبارية

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