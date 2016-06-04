أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل السبت 4 يونيو 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل السبت 4 يونيو 2016 حظك اليوم برج الحمل السبت 4 يونيو 2016

على الصعيد المهنى..
>

انتبه للمحيطين بك فى العمل فالاوضاع فى قمة اشتعالها هذه الفترة الصراعات على تولى المناصب ستعصف بكثير من المقربين منك انتبه لذلك ولا تشتت تفكيرك و ركو فى الامور التى تخصك فقط.

على الصعيد العاطفى..
>

خبى سار يسعد قلبك بشدة و تقابل شخص تنجذب اليه و يعرف الحب طريقه لقلبك قريبا استمر فى دعمك لاصدقائك و لا تجعل مسؤلياتك تشغلك عن لقاءتك الاسرية التى اعتدت عليها.

على الصعيد الصحى..
>

حالتك الصحية مستقرة لكن تناول الوجبات الدسمة فى اوقات متأخرة او قبل النوم مباشرة تزيد من فرص اصابتك بالسمنة تحتاج الى نظام غذائى صحى و اللجوء الى ممارسة الرياضة.

توقعات العلماء..
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل ان يعيش حالة من حالات الارتباك فى العمل بسبب الصراعات على المناصب التركيز فى المشكلات الشخصية يأخذ جزء كبير مم تقكيره و الحالةالعاطفية ستستقر قريبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى