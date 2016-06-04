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حظك اليوم برج الحوت السبت 4 يونيو 2016

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حظك اليوم برج الحوت السبت 4 يونيو 2016 حظك اليوم برج الحوت السبت 4 يونيو 2016

على الصعيد المهنى..
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المفاجئات سنكون شعار المرحلة فى العمل وستواجه كثير من المواقف التى تظهر لك حقيقة الاشخاص المحيطين بك تغير جذر ى فى دائرة علاقاتك و اكتساب صداقات لن تدوم طويلا.

على الصعيد العاطفى..
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الاستشارات العاطفية ستكثر فى الفترة القادمة و ستجد نفسك محل اعجاب كثير من الشخصيات التى لم تتوقع ان تربطك بهم اى علاقة من قبل ركز جيدا و اعرف اولوياتك ولا تتعجل فى اصدار الاحكام.

على الصعيد الصحى..
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التدخين و الافراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثرون على عدد ساعات نومك و تحتاج الى قسط كبير من الراحة حتى تستعيد قوتك الذهنية و لياقتك البدنية.

توقعات العلماء..
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يتوقع علماء الفلك لمولود ان يواجه مواقف كثيرة تقوى من شخصته و تزيد من خبرته الحياتية و التواجد فى تجمعات كبيرة يتعرف من خلالها على شخصيات كثيرة تفيده فى حياته المهنية.
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مصر 365

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