حظك اليوم برج الحوت السبت 4 يونيو 2016

على الصعيد المهنى..المفاجئات سنكون شعار المرحلة فى العمل وستواجه كثير من المواقف التى تظهر لك حقيقة الاشخاص المحيطين بك تغير جذر ى فى دائرة علاقاتك و اكتساب صداقات لن تدوم طويلا.
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على الصعيد العاطفى..الاستشارات العاطفية ستكثر فى الفترة القادمة و ستجد نفسك محل اعجاب كثير من الشخصيات التى لم تتوقع ان تربطك بهم اى علاقة من قبل ركز جيدا و اعرف اولوياتك ولا تتعجل فى اصدار الاحكام.
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على الصعيد الصحى..التدخين و الافراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثرون على عدد ساعات نومك و تحتاج الى قسط كبير من الراحة حتى تستعيد قوتك الذهنية و لياقتك البدنية.
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توقعات العلماء..يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت ان يواجه مواقف كثيرة تقوى من شخصته و تزيد من خبرته الحياتية و التواجد فى تجمعات كبيرة يتعرف من خلالها على شخصيات كثيرة تفيده فى حياته المهنية.
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