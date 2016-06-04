خدمات أمنية ثابتة بمحيط المدارس قبل 24 ساعة من انطلاق ماراثون الثانوية

تتسلم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، المدارس التى سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة بها لإجراء عمليات تعقيم ومسح شامل لها، قبل 24 ساعة من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وتتسلم الخدمات الأمنية مهام عملها بمحيط المدارس، ويتم وضع الارتكازات الأمنية اللازمة، ومراجعة خطط التامين على أرض الواقع، فضلاً عن تأمين المحاور والطرق المؤدية إلى المدارس التى ستشهد إقبال الطلاب عليها من الصباح الباكر.

وتؤمن الشرطة وسائل المواصلات العامة ومحطات مترو الانفاق بالقاهرة الكبرى، فضلاً عن الدفع بعدد من أفراد الشرطة النسائية بالقرب من محيط مدارس البنات لمنع التحرش والمعاكسات.

وأقامت الأجهزة الأمنية غرف عمليات مكبرة لتلقى الشكاوى وفحصها، وفرض السيطرة الأمنية على جميع المناطق التى تجرى فيها الامتحانات.

>ويتفقد مدراء الأمن بالمحافظات المدارس التى تجرى بها الامتحانات غداً الأحد، للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد وتنفيذ الخطط الأمنية على أرض الواقع.

وعلى جانب أخر، تلاحق الأجهزة الأمنية الصفحات والمواقع التى أعلنت تسريب أسئلة الامتحانات ونشر طرق ووسائل جديدة للغش فى امتحانات الثانوية العامة، بعد ضبط مجموعة من الأشخاص ارتكبوا هذه الجرائم منذ أيام.

ويأتى ذلك وسط تشديدات من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على أهمية المتابعة الدقيقة المستمرة لخطط تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومقار الكنترولات، وتكليف الأجهزة الأمنية بمتابعة ورصد المواقع الإلكترونية المتورطة فى جريمة الغش الجماعى، وضبط القائمين عليها تنسيقاً مع الأجهزة المعنية بالدولة بما يوفر للطلاب المناخ المناسب لأداء الامتحانات حتى الانتهاء من عمليات التصحيح وإعلان النتائج.

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