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صفاء حجازى: لم يحقق مع أحد بسبب حوار الرئيس وهناك من يصطاد فى الماء العكر

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صفاء حجازى: لم يحقق مع أحد بسبب حوار الرئيس وهناك من يصطاد فى الماء العكر صفاء حجازى: لم يحقق مع أحد بسبب حوار الرئيس وهناك من يصطاد فى الماء العكر
نفت الإعلامية صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تحويل أى من العاملين بقطاع الأخبار، للتحقيق بسبب طريقة إذاعة حوار الرئيس عبد الفتاح عبر شاشات التليفزيون المصرى، موضحة فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع" أن ما حدث ليس خطأ، ولكن هذا الأمر كان مقصودا.

وقالت حجازى، إنها كانت متواجدة داخل البلاتوه أثناء حوار الرئيس السيسى، وأن الأمور بالكامل أديرت بشكل جيد.

وأضافت رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن هناك من يحاول الاصطياد فى الماء العكر، لإحداث بلبلة بماسبيرو، وحرمانه من التطوير، مشيرة إلى أن الجميع تجاهل طريقة الحوار والمعالجة الجيدة والحوار الرائع، واكتفوا فقط بالحديث عن طريقة إذاعة حوار الرئيس.


>- بالفيديو..النص الكامل لحوار الرئيس: نمتلك القوة والسلاح لردع من يفكر فى إيذاء مصر أو أشقائها.. ونشاط الإرهاب بسيناء لا يتخطى 3% من مساحتها.. ولا نمنع حرية التعبير.. وأنجزنا مشروعات بتريليون و400 مليار
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مصر 365

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