وفاة خطيب مسجد أبو بكر الصديق بالفيوم متأثرا بإصابته بطلق نارى

توفى منذ قليل إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بمدينة الفيوم، إثر تعرضه لحادث إطلاق النيران عليه من مجهول مما تسبب فى اصابته بطلق نارى نقل على أثره الى مستشفى الفيوم العام ولم تفلح محاولات إنقاذه.

وكشف مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الواقعة تعود الى عقب صلاة المغرب اليوم حيث صلى المجنى عليه اماما بالمصليين بمسجد أبو بكر الصديق وعقب خروجه من الصلاة وأثناء سيره على بعد أمتار قليلة من المسجد استهدفه شابين يستقلون دراجة بخارية وأطلقوا عليه النيران فأصابوه وتم نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأشار المصدر إلى أن التحريات الأولية أكدت أن الحادث وقع بدافع الثأر، حيث سبق اتهام شقيقه فى جريمة قتل وقعت مؤخرا بقرية مناشى الخطيب بمركز الفيوم وأشار إلى أنه تم تحديد هوية الجناة وتشكيل فريق بحث لضبطهم.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول الدكتور عبد الواحد خميس عبد الواحد 67 سنة أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر " بالمعاش " وإمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بالفيوم مضاب بطلق نارى فى عينه وتبين أنه تعرض لإطلاق نار من مجهول كان يسير بالشارع ثم هرب على دراجة نارية كانت تنتظره على بعد أمتار من مكان الحادث الذى وقع بشارع فرعى يربط بين شارعى الدالى والملعب الشرقى بحى الجون. تم نقله لمستشفى الفيوم العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

- مجهولون يطلقون النيران على خطيب مسجد أبو بكر الصديق فى الفيوم

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