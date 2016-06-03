بايرن ميونيخ: يونايتد قدم عرضا خياليا لمولر.. ولكن

أكد كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ أن مانشستر يونايتد قدم عرضا خياليا للاعب الفريق البافاري توماس مولر خلال الصيف الماضي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الموسم الماضي بأن رغبة لويس فان جال المدير الفني السابق ليونايتد كان يرغب في ضم مولر بقوة لكن الفريق البافاري رفض.

وتحدث رومنيجيه لصحيفة "Frankfurter Allgemeine" الألمانية قائلا:"يونايتد قدم عرضا لنا لضم مولر وكان سيكسر الرقم القياسي في أغلى صفقة في التاريخ".

واستدرك"لكننا لم نفكر في الأمر لثانية واحدة، مولر هو أحد ناشئي بايرن وولد بجوار ميونيخ وهو بطل بالنسبة للجمهور".

في الوقت ذاته أكد المدير التنفيذي للفريق البافاري بأن بايرن كان يرغب في ضم كيفن دي بروين من فولفسبورج قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في النهاية.

وأردف"قدمنا عرضا لضم دي بروين كان سيصل مجموعه إلى 100 مليون يورو باحتساب راتب اللاعب، والمخاطرة كانت ستكون كبيرة للغاية".

وأتم"في النهاية قمنا بضم ماتس هوميلز قبل عدة أسابيع والآن لدينا لاعبين جيدين في الهجوم والدفاع".