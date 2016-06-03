الاتحاد الأوروبي يغرم برشلونة 150 ألف يورو بسبب أعلام الاستقلال

(إفي): قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) تغريم نادي برشلونة 150 ألف يورو بسبب رفع أعلام الاستقلال في كامب نو خلال مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأعلن النادي الكتالوني أنه سيتم خصم 50 ألف يورو من هذه الغرامة في حال عدم تكرار تلك الأفعال في الموسمين القادمين.

وأعلن البرسا انه سيطعن على العقوبة وسيستنفذ كل الإجراءات لأن القرار "غير عادل تماما ويعارض الحق في ممارسة حرية التعبير".

وغرم "ويفا" العام الماضي النادي الكتالوني في مرتين 30 ألف و40 ألف يورو لرفع أعلام الاستقلال في الملعب خلال مباريات دوري الأبطال.