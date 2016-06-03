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أمريكا: مصير نحو 40 ألف مدنى على المحك خلال هجوم فى سوريا

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أمريكا: مصير نحو 40 ألف مدنى على المحك خلال هجوم فى سوريا أمريكا: مصير نحو 40 ألف مدنى على المحك خلال هجوم فى سوريا
قال الجيش الأمريكى اليوم الجمعة أن هجوما جديدا من المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة فى سوريا بهدف السيطرة على شريط من الأراضى على الحدود مع تركيا سيحرر أكثر من 40 ألف مدنى من سيطرة تنظيم داعش إذا ما نجح وذلك فى أول إفادة من الولايات المتحدة عن العملية.

وقال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للصحفيين أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تضم نحو 3000 مقاتل سورى عربى يمثلون 85 بالمئة من القوة الإجمالية وجاءت من السكان المحليين الذين سيستعيدون السيطرة فعليا على المنطقة من التنظيم المتشدد.
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