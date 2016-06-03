مجهولون يقتحمون مستشفى أبوحماد بالشرقيه

اقتحم مجهولون مبنى مستشفى أبوحماد العام بالشرقية، مُشهرين الأسلحة البيضاء، في محاولة للفتك بـ3 مصابين، وذلك عقب وقوع مشاجرة بينهم خارج المستشفى، وأسفرت الاعتداءات عن حدوث تلفيات بقسم الاستقبال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع مشاجرة، بين عدد من الأشخاص، بنزلة العزازي، وآخرين بمنطقة المنشية بمدينة أبوحماد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى أبوحماد العام، لتلقيهم العلاجات اللازمة، ليتفاجأ العاملون بالمستشفى، بمجموعة من الأشخاص، يقتحون عيادة الاستقبال، مشهرين الأسلحة البيضاء، محاولين الفتك بالمصابين، ليتدخل العاملون، في محاولة لمنهعم من ذلك.