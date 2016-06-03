مهمة الصعود – علي ماهر يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا ' الشناوي وتريزيجيه '

ما هو التشكيل الأنسب لمصر ضد تنزانيا في المباراة المقبلة؟ علي ماهر المدير الفني للترسانة ولاعب الأهلي السابق يختار لـFilGoal.com.

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا يوم السبت المقبل لملاقاته في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ويؤمن علي ماهر بأن أحمد الشناوي سيكون هو الأنسب لحراسة مرمى الفراعنة في المباراة على الرغم من غيابه الفترة الأخيرة للإصابة.

وجاء تشكيل مصر حسب رأي علي ماهر كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في الدفاع: أحمد فتحي- رامي ربيعة- علي جبر- محمد عبد الشافي

في الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبد الله السعيد- محمد صلاح- محمود حسن "تريزيجيه"

في الهجوم: أحمد حسن "كوكا"