أستاذ تخدير: 30% من الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الشريان الرئوى يتوفين

ضيق فى التنفس.. الإرهاق الدائم.. ألم وضغط فى الصدر، أعراض تشترك فيها بعض الأمراض، لكن عندما تصيب المرأة الحامل فلابد أن تذهب سريعًا للطبيب المعالج فمن المحتمل أن تكون مصابة بارتفاع ضغط الشريان الرئوى.

وعن هذه الحالة، تحدث الدكتور إسلام محمد، مدرس مساعد بقسم التخدير والرعاية بكلية طب عين شمس، قائلا "يتسبب ارتفاع ضغط الشريان الرئوى فى وفاة 30% من السيدات الحوامل اللواتى يصبن به، وهى نسبة كبيرة، ومنذ عامين لم يكن هناك علاج متوفر لهذه الحالات، وهو ما يجعل الطبيب يقع فى تحدٍّ باستخدام الإمكانيات القديمة فى إنقاذ السيدة من الوفاة".

وتابع خلال عرض مشكلة ارتفاع ضغط الشريان الرئوى للسيدة الحامل فى المؤتمر الثالث لقسم التخدير بجامعة عين شمس، قائلا "منذ عامين حضرت سيدة حامل للرعاية المركزة لقسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة عين شمس تعانى من ارتفاع فى ضغط الشريان الرئوى، وكان علينا وضع خطة عمل لإنقاذ حياتها، وقمنا بذلك باستخدام بعض الأدوية التى كانت متاحة فى ذلك الوقت، وتم علاجها على مدار عامين".

وأضاف "الضغط الرئوى الطبيعى يتراوح بين 15 و20، ولكن هذه السيدة وصل مقداره لديها إلى 90 وهو ما جعلها تلد فى موعد مبكر ونفقد الطفل بسبب ذلك، وتم السيطرة على الحالة عليه وبدأت تمارس حياتها الطبيعية حاليا".

وعن أسباب ارتفاع ضغط الشريان الرئوى، قال الدكتور "إسلام محمد" هناك حالات كثيرة منها الوراثى، مثل حالة السيدة التى تم إنقاذها بمستشفى عين شمس، ولم يتم تشخيص الحالة وهى فى عمر صغير وبسبب الحمل ظهرت هذه المشكلة واضحة أمام الجميع، يدخل التدخين من ضمن الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع ضغط الشريان الرئوى سواء كان التدخين مباشر أو غير مباشر".

وأشار الدكتور "إسلام" إلى أن مشكلات الرئة وجلطات الرئة قد تؤدى أيضًا إلى ارتفاع ضغط الشريان، والمشكلة التى تواجه الأطباء هو عدم توافر الأدوية والتقنيات الحديثة التى تساعد فى حماية المرأة من خطر الوفاة بسبب المرض، وهناك حالات كثيرة تحضر للمستشفى فى حالة متدهورة تحتاج هنا إلى زرع قلب ورئة ومثل هذه التقنيات والعمليات لا تتوفر فى مصر.

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