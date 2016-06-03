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بالفيديو..السيسي: لم نستطع إيجاد صيغ وآليات تحقق الحوار مع الشباب

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بالفيديو..السيسي: لم نستطع إيجاد صيغ وآليات تحقق الحوار مع الشباب بالفيديو..السيسي: لم نستطع إيجاد صيغ وآليات تحقق الحوار مع الشباب
قال الرئيس عبد الفتاح إن الشباب المصرى بخير، ولديه من الوعى والفهم كثيرًا، مضيفًا "بس هو عاوز فرصة، وإحنا هنديله الفرصة، سواء حوار ونقاش وغيره، لكن نحن حتى الآن لم نستطع أن نوجد صيغ وآليات تحقق لنا الحوار".

وفى سؤاله "بتزعل أمتى من شبابنا يا سيادة الرئيس؟" رد السيسي خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، بقوله "والله مش بزعل من ولادى اللى خايفين على بلدهم، لكن لو عرف هيقف جمبى، وحقه إنه يعرف".

وأضاف الرئيس السيسي أن وسائل المعرفة المتاحة والتى فى تتصدرها وسائل الإعلام والوسائل الحديثة وهى مواقع التواصل الاجتماعى، استقى الشباب منها معلوماته، مضيفًا "لازم نعترف إننا احترمنا الدستور ومنظمناش الإعلام وسبناه بلا قيادة، وإحنا حبينا أن نحترم إرادة المصريين فى الدستور".

وأوضح الرئيس السيسي أن هدف برنامج تأهيل الشباب إعدادهم للقيادة وتحمل المسئولية، حتى يصبحوا قادرين على القيادة بالشكل الجيد، لافتًا إلى أن الانتخابات المحلية تحتاج إلى الأشخاص النجباء، مناشدًا المواطنين بقوله "من فضلكم قدموا الناس النجباء الأفاضل من شباب يتبوءوا هذه الأماكن علشان يقوموا بدور".


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