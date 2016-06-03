بالفيديو..السيسي: لم نستطع إيجاد صيغ وآليات تحقق الحوار مع الشباب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشباب المصرى بخير، ولديه من الوعى والفهم كثيرًا، مضيفًا "بس هو عاوز فرصة، وإحنا هنديله الفرصة، سواء حوار ونقاش وغيره، لكن نحن حتى الآن لم نستطع أن نوجد صيغ وآليات تحقق لنا الحوار".

وفى سؤاله "بتزعل أمتى من شبابنا يا سيادة الرئيس؟" رد السيسي خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، بقوله "والله مش بزعل من ولادى اللى خايفين على بلدهم، لكن لو عرف هيقف جمبى، وحقه إنه يعرف".

وأضاف الرئيس السيسي أن وسائل المعرفة المتاحة والتى فى تتصدرها وسائل الإعلام والوسائل الحديثة وهى مواقع التواصل الاجتماعى، استقى الشباب منها معلوماته، مضيفًا "لازم نعترف إننا احترمنا الدستور ومنظمناش الإعلام وسبناه بلا قيادة، وإحنا حبينا أن نحترم إرادة المصريين فى الدستور".

وأوضح الرئيس السيسي أن هدف برنامج تأهيل الشباب إعدادهم للقيادة وتحمل المسئولية، حتى يصبحوا قادرين على القيادة بالشكل الجيد، لافتًا إلى أن الانتخابات المحلية تحتاج إلى الأشخاص النجباء، مناشدًا المواطنين بقوله "من فضلكم قدموا الناس النجباء الأفاضل من شباب مصر يتبوءوا هذه الأماكن علشان يقوموا بدور".

السيسى: "النواب" سيناقش قضية الجزر.. ولم أغضب من رفض "الخدمة المدنية"

الرئيس السيسى عن شكوى المواطنين من الغلاء: "شكوتهم على دماغى"

السيسى: اقتحمنا مشكلة الدولار.. وأهل الشر أفسدوا موسم السياحة

بالفيديو.. السيسى عن المشروعات القومية: "الجنيه بيتدفع عشان يجيب جنيهات"

السيسى: 80% من رى مشروع استصلاح 1.5 ميلون فدان يعتمد على المياه الجوفية

بالفيديو.. الرئيس السيسي: النشاط الإرهابى فى سيناء لا يتخطى 3% من مساحتها

السيسي: نمتلك القوة والسلاح لردع من يفكر فى إيذاء مصر أو أشقائها

بالفيديو.. السيسي: مؤسسات الدولة تعرضت لمحاولات استهداف خلال الـ12 شهرا الماضية

بالفيديو.. السيسى: أهل الشر كل من يسعى للإساءة لمصر ويحاول عرقلة مسيرتها

بالفيديو.. السيسى: لم أتردد فى الترشح لانتخابات الرئاسة.. وكان هدفى منع إسقاط الدولة

بالفيديو.. السيسي: نظام مرسي دخل فى صراع مع المؤسسات ووضع الدولة فى مأزق