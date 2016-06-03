بالفيديو.. السيسى لـ"الألتراس: أدعوكم أن تكونوا نموذجًا للعالم فى تحمل المسئولية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسىى، رسالة لروابط الألتراس، قائلًا "عاوز أقول للألتراس لو سمحت، عاوزك تعمل نموذج للعالم كله يشوفه فى النظام، ولما نحمله المسئولية، هيعمل إيه".

وتابع الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، "عاوزين نشوف حاجة، إن شاء الله تبقى جديدة، وتبقى مصر بتقدمه للعالم، وأنا مقدر أنهم لو حُملوا تلك المسئولية دى هيعملوا حاجة كويسة جدًا".

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