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بالفيديو..السيسى: لا فرصة للتنقيب عن المعادن أو الثروات دون اتفاقيات ترسيم الحدود

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بالفيديو..السيسى: لا فرصة للتنقيب عن المعادن أو الثروات دون اتفاقيات ترسيم الحدود بالفيديو..السيسى: لا فرصة للتنقيب عن المعادن أو الثروات دون اتفاقيات ترسيم الحدود
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك محاولات للوقيعة مع أشقائنا فى الخليج وأيضا محاولة تحريك الرأى العام فى بموضوع الجزر، كأحد محاور الإساءة لعلاقاتنا مع ، لافتاً إلى أن هناك تحركا لعمل ترسيم الحقوق مع اليونان، موضحاً أننا ليس لدينا فرصة لعمل تنقيب للمعادن أو الثروات فى المياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر أو المتوسط بدون اتفاقيات ترسيم الحدود.

وأضاف السيسى فى حوار شامل، مع الإعلامى أسامة كمال، أنه تم استغلال قضية ترسيم الحدود لتحريك الرأى العام لمصر، والإساءة للعلاقات بين مصر والدول الأخرى، ونجاح التصدى لهذه المحاولات ليس دور دولة فقط ولكن دور دولة وإعلام، كمثال تداول مسألة واقعة الطائرة أو أى واقعة أخرى يتم تناولها فى الإعلام بشكل ليس لصالح العلاقات بين البلدين، وهذا ليس فى صالحنا ولا بد أن ننتبه لذلك، للحفاظ على المكاسب التى تحققت ونضيع الفرصة لمن يريد إرجاعنا للمربع الأول.

وأشار إلى أننا حرصنا على أن نحتوى أى أثار سلبية للواقعتين مع روسيا وإيطاليا، وعلى مستوى الجهود المبذولة تم تفويت الفرصة للإساءة لهذه العلاقات.


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