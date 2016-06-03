الحكومة السورية توافق على إيصال مساعدات إنسانية إلى 12 منطقة محاصرة

وافقت السلطات السورية اليوم الجمعة، على إيصال مساعدات إنسانية عبر قوافل برية، إلى 12 منطقة محاصرة خلال يونيو، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وقال مكتب العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن السلطات السورية وافقت أيضًا على إيصال محدود للمساعدات إلى 3 مناطق آخرى، لكنها رفضت في المقابل إيصال المساعدات إلى منطقتين.

يذكر أن فرنسا والتي ترأس مجلس الأمن قد ناشدت روسيا للضغط على حليفتها سوريا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية برًا، وهي الطريقة الاكثر فعالية بحسب الأمم المتحدة.

وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، “فرانسوا ديلاتر”، قبل المشاركة في اجتماع مجلس الأمن لبحث سبل مساعدة السكان المحاصرين في سوريا، إن “الأولوية القصوى هي دفع اولئك الذين لديهم تأثير على دمشق، بدءًا بروسيا، إلى زيادة ضغوطهم على النظام.