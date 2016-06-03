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مقتل 7 تكفيريين في شمال سيناء

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مقتل 7 تكفيريين في شمال سيناء مقتل 7 تكفيريين في شمال سيناء

قوات الشرطة في سيناء – أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن برفح والشيخ زويد اليوم الجمعة، من تصفية 7 عناصر تكفيرية خلال اشتباكات مع عناصر ما يسمى تنظيم بيت المقدس.

كانت قوات كمين حق الحصان بمدينة رفح تمكنت من تصفية 6 عناصر تكفيرية بينهم عنصران كانا يرصدان تحركات القوات على مقربة من الكمين، وضبط بحوزتهما 2 سلاح آلى روسي الصنع ونظارة ميدان و2 جهاز موتوريلا، وتحفظت على جثماني القتيلين.

وأثناء محاولات العناصر التكفيرية استرداد جثتي القتيلين هاجمت الكمين إلا أن القوات تصدت للهجوم بقوة وقتلت منهم 4، وضبطت عنصرين آخرين، وجار تحديد هوية القتلى.

كما تمكنت قوات الأمن بالشيخ زويد من قتل عنصر تكفيري سابع كان مستقلا دراجة نارية، بينما فر اثنان آخران.

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