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ياسر رزق: «حديث السيسي عن الإعلام أخف حدة من السابق»

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ياسر رزق: «حديث السيسي عن الإعلام أخف حدة من السابق» ياسر رزق: «حديث السيسي عن الإعلام أخف حدة من السابق»

ياسر رزق

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير الأخبار، أن هناك نوعا من الانفتاح في المعلومات من جانب الدولة خلال الفترة الماضية، وأتيح لوسائل الإعلام رصد الإنجازات، وهذا ما جعل الرئيس يتحدث عن الإعلام بشكل أخف حدة من اللقاءات السابقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن الجسر الذي كانت تسير عليه الدولة قبل ذلك به مطبات وعقبات كثيرة، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الإنجازات تظهر على أرض الواقع وهو ما عبرت عنه وسائل الإعلام فتراجعت نبرة الرئيس في حديثه عن الإعلام.

وقال: «إن الرئيس يقبل أي انتقاد ولكن التجريح في الشخصية لن يقبله أي أحد في أي مكان».

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