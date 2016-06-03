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تعرف علي والد الكينج محمد منير في «المغني»

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تعرف علي والد الكينج محمد منير في «المغني» تعرف علي والد الكينج محمد منير في «المغني»

محمد منير

كتب – هاني صابر

تكشف «أونا» عن الشخصية التي تلعب دور والد الكينج محمد منير، خلال الاحداث الدرامية لمسلسل «المغني»، المقرر عرضه في دراما رمضان والذي ينافس بقوة في الموسم.

ويجسد هذه الشخصية الفنان القدير محمد أبو الوفا ، الذي يقدم دور والد الكينج ، ويلعب الفنان الشاب محمد عادل شخصية منير في مرحلة من مراحل حياته التي يمر بها.

مسلسل«المغني»، بطولة محمد منير ومحمد ابو داوود ورانيا فريد شوقي وميريهان حسين وجمال عبد الناصر وساندي علي ومحمد مهران ، وسيناريو وحوار أحمد محيي ومحمد محمدي ، واخراج شريف صبري ، ومن إنتاج محمد فوزي، والمقرر عرضه حصريًا علي قناة «الحياة» .

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