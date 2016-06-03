حركة فتح: لن نتنازل عن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

>أكد المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمى، أن الحركة لن تتنازل عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى العسكرى وقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وتطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح القواسمى، فى تصريح صحفى، مساء اليوم الجمعة، أن كلمة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى الجامعة العربية أمام وزراء الخارجية العرب كانت واضحة وجلية، وعبرت عن ثوابت الشعب الفلسطينى، التى أقرها مجلسنا الوطنى الفلسطينى فى الجزائر عام 1988.

وقال :"الوفاء لدماء الشهداء يكون بالإصرار على الأهداف التى استشهدوا من أجلها، ولا نعتقد فى حركة فتح أن مناضلا واحدا قد بذل روحه من أجل ميناء أو تسهيلات، وإنما من أجل الحرية والاستقلال، ومن أجل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى".

وتساءل القواسمي: "هل أصبح الميناء ثابتا من ثوابت حماس التى لا يمكن لها أن تتنازل عنه؟"، متابعا: "أننا نريد ميناء فى غزة ومطارا فى غزة والضفة من خلال رؤية جامعة تكرس الوحدة الوطنية، وليس من خلال رؤية انفصالية تكرس الانقسام".

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