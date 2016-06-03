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أبو ردينة: موقفنا هو إنهاء الاحتلال وعدم المساس بمبادرة السلام العربية

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أبو ردينة: موقفنا هو إنهاء الاحتلال وعدم المساس بمبادرة السلام العربية أبو ردينة: موقفنا هو إنهاء الاحتلال وعدم المساس بمبادرة السلام العربية
قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الموقف الفلسطينى والعربى وفق قرارات المجلس الوطنى والشرعية الدولية، يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف كذلك يقوم هذا الموقف على عدم المساس بمبادرة السلام العربية، والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية؛ لأن ذلك هو الطريق الوحيد الذى يحقق الأمن والاستقرار.

وتابع أبو ردينة نقدر مواقف الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، وسعيه للإعداد لمؤتمر دولى شامل فى الخريف المقبل من أجل إنهاء الوضع الخطير القائم حاليا بسبب الاستيطان والاحتلال الإسرائيلى.

وأكد التزام الجانب الفلسطينى بسلام عادل وشامل وفق حل يحافظ على مقدساته وحقوقه وتاريخه.


>"الرئاسة الفلسطينية": القدس الشرقية بكل مقدساتها خط أحمر

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