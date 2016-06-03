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المرصد: ضربات جوية للحكومة السورية تقتل 15 فى دير الزور

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المرصد: ضربات جوية للحكومة السورية تقتل 15 فى دير الزور المرصد: ضربات جوية للحكومة السورية تقتل 15 فى دير الزور
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن طائرات حربية تابعة للحكومة السورية قتلت ما لا يقل عن 15 شخصا فى غارات جوية على بلدة بمحافظة دير الزور فى شرق البلاد اليوم الجمعة.

وأصابت الغارات بلدة البوليل قرب مطار عسكرى. وقال المرصد ومقره بريطانيا أن أربع نساء وطفلا بين القتلى.

وتقاتل قوات السورية تنظيم داعش فى المنطقة. ويسيطر التنظيم المتشدد على معظم محافظة دير الزور ويضرب حصارا منذ مارس العام الماضى على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فى مدينة دير الزور عاصمة المحافظة.
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مصر 365

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