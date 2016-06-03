قوات النظام السورى تتقدم على محور الطبقة فى الرقة

تشن قوات النظام السورى بغطاء جوى روسى هجوما تمكنت خلاله من التقدم على محور الطبقة واصبحت على بعد 6 كلم من الحدود الإدارية لمحافظة الرقة وأقل من 40 كلم من بحيرة الأسد، وفقا للمرصد السورى لحقوق الانسان.

ويأتى ذلك بعد عشرة أيام من قيام تحالف عربى كردى مدعوم من الولايات المتحدة بشن هجوم فى محافظة الرقة حيث يتقدم باتجاه الطبقة أيضا لكن من جهة الشمال.

وتبعد الطبقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش منذ عام 2014، مسافة نحو 50 كم إلى الشرق من مدينة الرقة، كبرى مدن المحافظة التى تحمل الاسم نفسه وتعتبر المعقل الرئيسى للتنظيم المتطرف فى سوريا.

وتقع المدينة قرب سد على نهر الفرات بجوار سجن مطار عسكرى.

وتابع المرصد أن قوات النظام "تقدمت بنحو 20 كلم امس واليوم" وقتلت 17 من عناصر التنظيم فى حين سقط تسعة قتلى من قوات النظام.

من جهتها، باتت "قوات سوريا الديموقراطية" على مسافة 60 كلم شمال شرق الطبقة.

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