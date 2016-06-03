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الداخلية التونسية تعلن القبض على خلية إرهابية

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الداخلية التونسية تعلن القبض على خلية إرهابية الداخلية التونسية تعلن القبض على خلية إرهابية
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات الحرس الوطنى بولاية سوسة تمكنت من ضبط خلية إرهابية بمنطقة البرجين تتكون من تسعة عناصر سلفية تكفيرية.

وأضافت الوزارة ، في بيان اليوم ، إن هذه الخلية كانت تتولى استقطاب الشبان من خلال الاجتماعات بالمساجد وبواسطة أشرطة تمجّد الجماعات الإرهابية وتكفّر عناصر الأمن.

وأشار البيان إلى أن هذه الخلية تعمل على تسفير الشبان إلى بؤر التوتر للالتحاق بالجماعات الإرهابية وسبق لها تسفير عنصر سلفى تكفيرى قاطن بالجهة عام 2012 إلى سوريا ، حيث توفى خلال مشاركته فى القتال مع الجماعات الإرهابية.
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