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شباب المحامين يدشنون حملة "رد الجميل" لماسندة سامح عاشور

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شباب المحامين يدشنون حملة "رد الجميل" لماسندة سامح عاشور شباب المحامين يدشنون حملة "رد الجميل" لماسندة سامح عاشور
أعلنت مجموعة من شباب المحامين، عن تدشين حملة "رد الجميل" بجمع محافظات الجمهورية، لمساندة نقيب المحامين سامح عاشور، ردا على الدعوات التى أطلقها بعض المعارضين لسياسته ومرشحين سابقين ضده.

وقال المحامى تامر سيف، منسق عام الحملة – فى تصريح لـ"اليوم السابع" – إن "رد الجميل" هى جزء من تحرك شباب المحامين بكافة محافظات الجمهورية لمسنادة سامح عاشور، نظرا لدوره فى الحفاظ على النقابة وحفظ حقوق المحامين.

وأوضح "سيف" أن موقف سامح عاشور من الاعتداءات التى تعرض لها نادى المحامين بطلخا، أثبت بما لا يدع مجالا للشك إن كرامة المحامين وحقوقهم هى المحرك الوحيد له بعيدا عن أى صراعات سياسية أو مصالح شخصية.


>مجلس "المحامين" يطالب بمحاسبة المسئولين عن واقعة اقتحام نادى طلخا

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